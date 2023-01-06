Учительницу из Херсона пригласили преподавать украинский в Оксфорд: британцы фанатеют от фразы "смерть врагам"

На одной из крупнейших онлайн платформ по изучению языков, украинский начал осваивать 1 миллион 300 тысяч человек. По данным BBC, изучение украинского выросло на полторы тысячи процентов за последние полгода в Германии, Польше и Чехии. А в Британии поднялось с 37-го на 17-е место среди других языков. Один из самых популярных университетов мира – Оксфорд даже пригласил нашу учительницу из Херсона преподавать, говорится в ТСН.

Алекс – коренной британец – не имеет ни украинских корней, ни родственников Украины, но активно учит украинский язык. Весь его дом близ Оксфорда напоминает об Украине – везде флаги, орнаменты и даже заставка в телефоне. А на столе, говорит, чаще всего голубцы. “Я вдохновился еще Революцией Достоинства в 2013, нужно было еще тогда начать учить. А сейчас, с новым вторжением 24-го, я захотел выучить язык, чтобы однажды поехать в Украину”, — рассказывает Алекс.

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На его удачу, в его британском доме поселилась настоящая учительница украинского Инна Сопрончук из Херсона. "6 лет я уже преподаю украинский язык как иностранцам", — рассказывает она.

Месяц жил под оккупацией, потом смогла уехать. Муж пошел на войну защищать Украину, а Инна решила популяризировать украинский в мире. "Я сделала рассылку среди британских университетов, где предложила им преподавать свой курс и Оксфорд отозвался и сказал, пожалуйста, приезжайте, нам интересно", — делится Инна.

Вскоре ее ждет целая группа студентов, которая собралась удивительно быстро. И если раньше по статистике украинский учили только те, кто имеет корни, чтобы воссоединиться с родственниками, то сейчас это люди, ничего общего с Украиной не имеющие. Вся группа британцев. “Конечно, нужно начать с алфавита. Переходим к базовым словам, фразам - привет, доброе утро, добрый день. Многие из этих фраз они уже знают, как добрым вечером, мы из Украины”, — рассказывает учительница.

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Сложнее всего даются падежи. "Воны такие — почему там была подруга, а здесь подруги?", — добавляет Инна.

В соцсетях это уже стало трендом, когда люди из других стран кичатся, своими успехами в изучении украинского — как Аделина из Казахстана, или Марк из Америки, а еще Ориэльен из Франции, а также Рикочан из Японии и Джессика из Канады.

Быстрее всего, на практике Инны, человек стал свободно говорить за три месяца интенсивного изучения. Инна говорит, легче всего иностранцам запоминаются карточки, где изображены картинки и затем это подкрепляется словами. Советует украинцам из британских семей, беря предмет, озвучивать, что это. Тогда будет стопроцентное запоминание.

“Моя любимая фраза – смерть врагам. Очень люблю, как она скатывается с языка”, — смеется один из учеников.

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