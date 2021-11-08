Учительский буллинг: как реагировать, когда педагоги оскорбляют и унижают школьников

Специалисты советуют писать заявление директору и даже полиции.

Мама школьницы узнала, что ее ребенка и других учащихся класса оскорбляют в школе. Делал это учитель. Эта мама обратилась в "Сніданок", но большинство родителей боятся огласки, а потому предпочитают молчать.

Однако эксперты уверяют: лишь огласив ситуацию можно отстоять и защитить права своего ребенка. Имеют ли право дети фиксировать учителя на аудио, видео запись и куда потом обращаться — в Сніданку з 1+1.

Маму школьницы Маргариту Жданову обеспокоило, что дочь неоднократно приходила из школы подавленная, мол, учительница кричит на детей. Женщина — юрист, а потому принялась решать вопрос по-деловому: "Сказала ребенку, чтобы он записал на диктофон. Ребенок через некоторое время прислал мне аудио запись с записью крика учителя, там учитель называл детей свиньями".

Женщина написала жалобу директору, департаменту образования, полиции и образовательному омбудсмену. "Директор тогда ответил... Они вообще придумали юридическое ноу-хау — признать запись недействительным, потому что без согласия учителя он осуществлялся", — говорит женщина.

По словам мамы, когда на эту ситуацию отреагировал образовательный омбудсмен – определил, что запись вполне правомерная – администрация школы дала ответ, что проведет тренинги и будет следить за эмоциональным состоянием работников. Однако впоследствии учительница ушла из школы по собственному желанию.

Учительский буллинг: имеют ли право дети фиксировать преподавателя на аудио или видео

Адвокат Роман Бондаренко уверяет: если нарушают права человека, эти нарушения можно фиксировать, чтобы в дальнейшем использовать как защиту в суде: "Когда учитель кричит на детей, обзывает их, то это в первую очередь нарушение достоинства ребенка. Это право, которое имеет каждый человек, в том числе и ребенок. Когда учитель кричит оскорбляет, он нарушает права человека".

Если же вину учителя докажут, то ему грозит дисциплинарное наказание – это выговор, или даже увольнение – решает администрация школы. "Помимо этого может быть учитель такой привлечен к административному наказанию – за буллинг – то есть физическое психологическое насилие над детьми", – пояснил юрист.

Чтобы доказать подлинность и соответствие аудио или видеозаписи — должны провести экспертизу, этим занимается суд. Кроме записей доказательствами могут быть и свидетельские показания: детей или родителей, присутствовавших, уверяет эксперт. "Если нет встречного движения со стороны директора или школы, то обращаться к журналистам и делать такие случаи публичными. Когда запись или аудио-видео появляется в соцсетях, на телевидении — директор школы должен реагировать. Реагировать он должен в соответствии с законом, а не к своим убеждениям", — объяснил Роман Бондаренко.

Если же администрация школы и управления образования не реагирует, эксперт советует обращаться в Министерство образования и писать письма к образовательному омбудсмену.

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