Учителя из Тернополя заставили вернуть более 71 000 гривен пенсии

Учитель вернул государству пенсию, которую получал незаконно

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Учителя из Тернополя оштрафовали на сумму свыше 71 000 гривен и обязали вернуть все пенсионные выплаты из-за махинаций с поддельными справками об инвалидности.

Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области.

Как мужчина оформил пенсию

Как установил суд, педагог, имея высшее образование и не имея никаких реальных признаков инвалидности, решил незаконно начать получать пенсию. Не позднее 22 июня 2023 года он вступил в сговор с неустановленным посредником, который привлек к схеме врача-невропатолога КНП «Лечебный диагностически-консультативный центр» Каменец-Подольского городского совета.

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«Для реализации этого плана учитель предоставил свои личные данные, на основании которых врач оформила поддельные медицинские справки о якобы прохождении им лечения в дневном стационаре в 2021 и 2022 годах. В фиктивные документы внесли диагнозы о хронических заболеваниях поясничного отдела позвоночника и нарушениях двигательных функций, заверив их личной печатью врача. Впоследствии врач составила поддельную официальную форму № 088/о („Направление в МСЭК“), — говорится в материалах суда.

На основании поданного им заявления и пакета поддельных документов ему назначили пенсию по инвалидности.

В целом в период с 28 июня 2023 года по 1 июля 2025 года подсудимый мошенническим путем получил из государственного бюджета пенсионные выплаты на общую сумму 71 408 гривен, которые он использовал по своему усмотрению, нанеся государству материальный ущерб.

Мужчина признал свою вину и вернул пенсию государству

В ходе судебного заседания стороны уголовного дела заявили о заключении соглашения о признании вины. Преподаватель безоговорочно признал свою вину в подделке, использовании поддельных документов и мошенничестве, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

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До вынесения приговора обвиняемый полностью возместил Пенсионному фонду причиненный ущерб в размере 71 408 гривен, а также добровольно внес благотворительное пожертвование (донат) в пользу Вооружённых сил Украины в размере 30 000 гривен.

Приговор суда

Каменец-Подольский городской районный суд признал мужчину виновным по частям 3 и 4 статьи 358 и части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ему назначили окончательное наказание в виде штрафа в размере 4 201 необлагаемого минимума доходов граждан, что составляет 71 417 гривен. Осужденный имеет право обжаловать приговор в апелляционном порядке в течение 30 дней.

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