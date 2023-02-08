Учителя отрицают отставание в обучении украинских школьников на целый год, но советуют, как подтянуть программу

Украинские школьники могут отставать от образовательной программы как минимум на год, такое заявляет департамент образования Всемирного банка. Сначала локдаун из-за коронавируса, затем – война и проблемы со светом. Отстают от образования и за рубежом, но в Украине боевые действия еще больше усложняют обучение, говорится в ТСН.

В одной из столичных школ полтысячи учеников по списку, очно посещает заведение только половина. На каникулах, которые в этом году длились более месяца, учителя и ученики времени не теряли. “Мы ввели дополнительные консультации онлайн, которые мы можем давать детям. В течение января мы с такими детьми работали, которые нуждались в дополнительном внимании”, — говорит учительница Наталья Владимировна.

Она добавляет, что говорить о резком отставании детей нельзя, ведь каждый случай индивидуален. Директор школы напоминает, что война эмоционально истощает и им необходима психологическая поддержка. “Учителям, родителям, психологам работать с детьми каждый день, беспрестанно разговаривать, самое главное - разговаривать. Объятия. Не стесняйтесь! Учителя, директор, неважно кто ты, если ребенок побегает с объятиями – объятия обязательно”, – добавляет она.

Не забывать и о нравственном положении учителей призывают в общественной организации GoGlobal. По их опросу, три четверти педагогов испытывают профессиональное выгорание. "Предлагаем обучение каскадным методом — это когда профессиональные психологи обучают учителей, те проходят короткий курс и далее идут в свои школы и обучают коллег", — объясняют в организации.

Коридоры одной из школ возле Луцка вообще пустые. В ней нет укрытия и с февраля 22 года обучение здесь только онлайн. “Очень скучаем по детям, но дети получают знания. Мы создаем фильмы, приложения, мультики. Есть проблемы из-за отключения света, мы подстраиваемся, но бывают аварийные, которые мы не можем предусмотреть”, — говорят учителя.

Учитель украинского языка Александр Черкасс преподает сразу в нескольких школах. Педагог соглашается, знания многих учеников начали хромать, но кому-то онлайн обучение идет и на пользу, ведь есть постоянный контроль родителей. “Главное выдохнуть и не волноваться, главное сейчас – это выжить при всех условиях. Учеба и эти знания никуда не денутся. Не гнаться сейчас за оценкам, главное - сохранить базу знаний, которая есть у ребенка, который был на момент, когда начался этот коллапс”, — убеждает учитель.

Локдаун, а затем война: украинские школьники отстают на год от образовательной программы

Он напоминает, что теперь существует множество ресурсов для обучения дома. Прежде всего — Всеукраинская школа онлайн, ее уроки можно скачать и овладевать даже когда Интернета или света нет. "Есть очень много игровых приложений по каждому предмету, так и пишешь — математика… и тебе выдает кучу всего в игровой форме, можно играть и таким образом учиться", — убеждает учитель.

Учителя отмечают, что определить уровень знаний школьников по всей стране сейчас невозможно, так как государственную итоговую аттестацию отменили еще со времен пандемии, а национальный мультипредметный тест сдают только 11-классники-абитуренты.

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