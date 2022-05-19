"Учителя ждут Украины": педагогиня "Школы супергероев" рассказала о работе в Херсоне и помощи больным детям

Учительница украинского языка и литературы Татьяна Чумак из Херсона – представительница нового поколения украинских педагогов, которые активно ищут и воплощают инновационные подходы для преподавания и воспитания школьников. Параллельно с работой в Школе гуманитарного труда, три последних года она является преподавательницей Школы супергероев в Херсонской областной детской больнице.

Это образовательное пространство для маленьких пациентов было открыто в августе 2020 года. С первых дней куратор "Школы супергероев" — ведущая Единого марафона новостей и телеканала 1+1 Наталья Мосейчук.

Так получилось, что она преподает в отделении гематологии, пациенткой которого была несколько лет назад.

Становиться учителем и желать быть учителем – это разные вещи

Почему вы стали учителем, как выбрали для себя эту профессию?

К моему стыду, я себе такую профессию не выбирала. На самом деле в одиннадцатом классе у меня был талант к гуманитарным наукам. Я где-то с вероятностью 5% думала, что, возможно, стану учителем. Но больше я хотела быть журналистом. И поступала я на факультет украинской филологии и журналистики. Специализация у меня была "учитель украинского языка и литературы" с пометкой "медиалингвистика". Почему мне так это нравилось. Становиться учителем и желать быть учителем – это начало приходить уже во время учебы. Научилась я уже медиалингвистике. И я поняла, что более интересна мне все-таки педагогика. На четвертом курсе, когда я пошла на педагогическую практику в школу, мне очень понравилось. И в той школе я до сих пор работаю. Поэтому, мне кажется, нельзя даже заранее знать, что ты хочешь быть учителем. Многие студенты, которые были уверены, что они будут учителями, после практики педагогической расхотели. Не каждому человеку удастся. Вот я, например, никогда бы не была врачом. Потому что для каждой профессии есть свои способности. И какие-то личные вкусы. Вот именно для учителя: люди, которые не любят общение или не очень любят шум, не смогут работать учителем. Но я сейчас так благодарна, что я из двух дорожек своей жизни выбрала все же эту. Я сто процентов на своем месте. Плюс мне очень повезло с заведением, в котором я работаю. В Херсоне это достаточно известное заведение. В Украине тоже. Это авторская школа. Она государственная. Но это школа с авторскими программами обучения. Почему она известна в Украине, потому что мы проводим единственный в Херсонской области педагогический эксперимент со своими программами. Весьма удачный эксперимент. Наши ученики поступают в высшие учебные заведения. Сдают ВНО. Потому, пожалуй, многое за нас решает судьба. Так и я пошла на практику и в последний момент мне поменяли заведение для практики. И так я осталась до сих пор получаю педагогическую практику уже 5 лет.

Последние три года кроме работы в Школе гуманитарного труда вы также учительница "Школы супергероев" при Херсонской областной детской больнице. Как вы в нее попали?

Если я не ошибаюсь, то Херсон был одним из первых. Четвертый город, где была открыта "Школа супергероев". И опять же здесь преимущество заведения моего. Наша школа находится в центре города и как раз неподалеку от детской областной больницы. Если брать Киев, то я там смотрела, что в нескольких заведениях есть школа. Киев – это столица Украины и там больше больниц. У нас все дети, которые на длительном лечении – это детская областная больница Херсонского областного совета. И она находится, опять же, в 10 минутах от нашей школы. И мы – ближайшее заведение, которое должно о нем заботиться. И детьми. И возникает этот проект. И опять же наш директор, мой педагогический наставник (я учитель для детей, а он учитель для меня, потому что он все время идет в ногу со всеми этими технологиями) и когда появляется этот проект, он говорит, что это будем только мы конечно. И мы поучаствуем в этом проекте. Это классная идея! Нам было любопытно и страшно. Я не скрою – это страх перед неизвестностью. Я не боялась, например, диагнозов. Но как это будет? Что мы должны делать? А если ребенок будет очень болен? И как я должен ей объяснить? Это то, чему не учили в университете. В то время мне было 22 года. Я довольно молода и такие же молодые мои коллеги. Это политика нашего заведения. Директор считал, что мы сможем их больше развлечь. На первый план нужно поставить не столько обучение, как эту гармонию. Чтобы детям было приятно и интересно с молодым учителем. И молодой учитель скорее найдет дорожку сердца ученика. У нас очень много молодых педагогов, потому что это современность, новые технологии и так далее. И директор отправляет нас, довольно юных педагогов. У нас все коллеги очень любят детей. У нас нет таких людей, кто не любит свою профессию или просто тратит время. Действительно мы очень любим детей. И с такой честью мы понесли свое звание в "Школу супергероев". Пришли в больницу. Честно говоря, до сих пор не знаю почему так. Врачи нас не пустить в "Школу супергероев" не могут. Но какой-нибудь такой синергии, что мы сотрудничаем с больницей, у нас нет. Врачи заняты своим делом. Часто мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о диагнозе ребенка. Чтобы нам объяснили, что лучше не делать. Какие нагрузки можно или нельзя давать? Такое бывает достаточно изредка. Чаще медсестры нам объясняют.

Это немного печальная педагогическая тропа

В чем отличие работы в обычной и больничной школах?

В больничной школе урок длится 20-25 минут. Читать долго нельзя. Перегружать ребенка нельзя. Мы работаем в гематологическом отделении онкобольных детей. Мы работаем и в других отделениях. Однажды на моей практике был ребенок из другого отделения. Это был тяжелый перелом. Ребенок лежал 3 месяца в больнице. Это была 9-классница. С ней по полной работали. Она не могла двигаться, потому что перелом, но могла работать умственно мозгом на 100%. Здесь же сложнее, что мы приходим в отделение и все время боимся. Только, если есть какие-то там симптомы или насморк, или чего-либо мы не можем, мы сами уже не идем. Так мы проработали год, в нормальном режиме. Запустили нас с таким контролем от главврача детской больницы. С нашим директором мы запустили этот проект. Всё было классно. Мы работали. Тогда была Оля – моя ученица 9-классница. Сейчас она в 11 классе. И, кстати, мы с ней общаемся. И Полина – моя девочка. Больше в больницу она не возвращалась. Мы с ней работали около года. Она провела в больнице год. Она лечится, поддерживает свое состояние. Но я считаю, что если она не возвращается, то ей уже легче. Мы с ними достаточно близко общаемся. Это были первые мои дети. Возможно, поэтому они так запомнились. Да и они были на длительном лечении. Мы постоянно к ним ходили. Начиная с "прекрасного" периода локдауна и карантина мы вообще поначалу не знали, как будет. Мы хотели перенести все уроки, потому что боялись заразить детей, для которых эта болезнь может стать смертельной. Кстати, это мой ужас в жизни номер один. Я каждый раз ухожу, обрабатываю себя с ног до головы этими антисептиками, надеваю маску. Использую все средства санитарной защиты. Иду и думаю: "Боже, помоги мне!" После этого наша ниточка связи была напряженной.

"Школа супергероев" во всех городах расположения славится современными и комфортными классами. Какие условия у вас?

В нашей больнице очень классно оборудован на 200% кабинет. Со всем необходимым. Есть необходимые учебники. Наша школа тоже выделяет. Мы приносим их в больницу и оставляем. Пополняем фонд библиотеки. Имеется интерактивная мультимедийная доска. Я люблю поиграть с младшими детьми на уроке. Поэтому если это младшие классы, то это всегда интерактивная презентация. Ибо в больничной школе я нацелена на интерес ученика в предмете. Я предлагаю им полчаса или 45 минут полной рефлексии от происходящего с ними в течение суток. Последний раз в этом учебном году мы были в больничной школе в декабре. Сейчас нашего Владислава нет в больнице. А вообще, у нас с детьми нет четкого режима или четкого графика. У нас есть определенные дни, когда я прихожу в больницу. В тот день я звоню маме, и она мне подтверждает, что ребенок может заниматься, приходите, пожалуйста. Но каждый раз у нас есть довольный ребенок, который мы пришли. И довольные родители. А когда ребенок счастлив, то действительно хочется ити. Потому что в обычной школе дети говорят: "о, снова контрольная". А здесь мы для детей – радость. Это такой стимул внутренний – всегда быть начеку. А бывало, что в субботу и в воскресенье ходили, потому что мама просила. То есть у нас это постоянно гибкость, подстраивание. Но каждый раз это 100% радость для ребенка. Это в общем-то немного печальная педагогическая тропа. Но я себя успокаиваю, что в мире эти диагнозы лечатся. Многие дети преодолевают их. Мы всегда подбадриваем родителей и говорим, что от их настроения зависит настроение ребенка. А также подбадриваем ребенка. Но стараемся не акцентировать внимание на здоровье и медицинских процедурах. Просто спрашиваем, можешь ли ты читать и писать сегодня. Иногда я задумываюсь и мне кажется, что Бог послал мне такую профессию, потому что я человек достаточно мягкий и могу расплакаться от любых сантиментов. Но для учителя иногда это даже плохо. Возможно, иногда стоит быть строже. А когда я впервые попала в больницу, я бралась за голову и думала, как я буду работать дальше. А теперь я жду посещения больницы. Потому что нам там всегда рады и мы им нужны. Это проект очень классный. И я радуюсь, что он есть. И что Херсон его подхватил. Первый год работы кабинета у нас не было. Во второй год мы приходим, а у нас уже отдельный класс. Супероборудованный. Печально, что есть дети, нуждающиеся в длительном лечении. Если на этом не зацикливаться, болезнь отходит на второй план и ты делаешь свою работу с удовольствием. Надо любить свою работу в разных проявлениях и любить детей.

Нужно понимать и принимать сам факт детства

Вы сказали, что вы мягка сама по себе, а для работы учителем нужно иметь внутренний стержень. Как вы балансируете на этом пределе и восстанавливаете свое внутреннее равновесие?

Было время, когда пила успокаивающие. Не скрою. Потому что я человек эмоционален. Но школа и дети – это своеобразный фильтр на людей, которые не способны в школе работать. Но я работаю уже 5 лет и можно сказать чуть-чуть закалилась. Просто нужно понимать, что дети – это дети. Принимать сам факт детства. Я часто вспоминаю себя в том возрасте и что я делала в тех или иных ситуациях. Потому что взрослые часто забывают о своем детстве. Расскажу вам любопытный факт из моей жизни. Когда я была на первом курсе университета, я являлась пациенткой гематологического отделения. Тогда оно совмещало детскую онкологию и детей с проблемами желудка. У меня были проблемы с желудком. Тогда это было маленькое отделение, где лечилось 3 или 4 онкобольных ребенка. Через пять лет я вернулась в это отделение уже учителем. И это уже отдельное отделение. И там уже было много заболевших детей. То есть, за последние годы увеличилось количество онкозаболеваний у детей в нашей Херсонской области.

Возвращаясь к вопросу. Я человек эмоциональный. Могу быстро занервничать, но могу быстро вернуться в состояние покоя. Каких-либо супердепрессивных или суперапатических состояний у меня не бывает. А вообще я рекомендую оптимистический взгляд на жизнь. Надо всегда жить здесь и сейчас. Наслаждайтесь моментами. Нужно быть самодостаточным человеком. Потому что современные дети – это личности. Они могут проверить и прокомментировать любую информацию. Поэтому учитель должен не просто владеть знаниями, но быть самодостаточным и уверенным в себе. Чтобы эта уверенность была видна. Учитель не обязан жить только одной работой. Нужно увлекаться, заниматься спортом, чем-то интересоваться. Путешествовать. Видеть что-нибудь новое. Такой учитель будет интересен детям. Нужно вести образ жизни, когда ты доверяешь богу, доверяешь судьбе. И делать свою работу очень хорошо.

Я не старею в своей профессии

Чем вы увлекаетесь в жизни и что вас увлекает в работу?

Я занимаюсь спортом. Это не столько хобби, как режим жизни. Это нужно каждому человеку. Также, как учитель литературы, я все время интересуюсь литературными новинками. Люблю современную украинскую литературу. Сейчас читаю Софию Андрухович. Считаю ее будущей нобелевской лауреаткой. Я желаю нашему автору всемирного признания. Я не считаю, что кому-то из наших писателей очень нужна Нобелевская премия. Нобелевская премия необходима всем украинцам. Для того чтобы мы поняли, что наши писатели стоят того, чтобы их читать. Поэтому чтение – это не мое хобби. Это стиль жизни учителя. Поэтому если у вас есть ребенок, начните читать Дару Корней. Ибо мы почему-то хорошо знаем греческую или скандинавскую мифологию. И где-нибудь в уголке стоит наша мифология и ждет, пока мы начнем ее учить. А она у нас богатая, широкая и разнообразная. Я также играю в интеллектуальную игру "Мозколомка". Организаторами ее являются херсонцы. Это что-то вроде "Что? Где? Когда?". Но современнее гораздо. Музыкальнее. Интерактивнее. У меня есть своя команда, капитаном которой я являюсь. У нас есть последний сертификат за второе место. В первый раз в жизни мы его получили, честно говоря. Мы уже лет 5 играем. Эта игра существует давно. Проходит она в Кривом Роге, Херсоне, Николаеве. Еще в Одессе, кажется. Основатели ее херсонцы. Все остальное франшизы. Я горжусь тем, что такое произошло в Херсоне. И еще больше горжусь тем, что в Херсоне есть на это спрос. Потому что играет нас около 30 команд. По 10 человек. То есть многие интересуются интеллектуальными играми. Темы могут быть современными, а могут быть классическими. Следующая тема у нас классическая – это писательская игра. Может быть что-то тематическое. Игра у нас проходит раз в 2 недели. И вот у нас есть 2 недели, чтобы что-то наверстать, потому что все время ты узнаешь что-то новое. Темы подбирают устроители. Они смотрят на даты выпадает игра. У нас два раза в год открывается новый сезон. С 1 сентября по декабрь. С января по май. Летом у нас тоже идут игры, но они вне рейтинга. Просто тренировочные программы, способы. Организаторы под определенные даты подстраивают какие-то темы. Еще классно, что каждая тематическая игра сопровождается костюмами. Команды готовят какие-нибудь костюмы. К каждой теме готовятся соответствующие костюмы. Если это, например, школьная игра, мы все одевались в школьную форму. Когда-то у нас была литературная игра. Мы были в образах Гарри Поттеров. А сейчас у нас писательская игра. За костюмы организаторы дают бонусные баллы и стимулируют, чтобы мы немного фантазировали и искали себе образы. Так мы играем уже пять лет. Мы с мужем ходим на игры вместе. Это наше семейное хобби. И вообще, я считаю, что быть только учителем нельзя в этой жизни. Надо быть еще кем-нибудь. Нужно быть еще другом, женой, матерью, сестрой, дочерью. Иметь какие-то увлечения и такие взгляды на жизнь, чтобы постоянно оставаться интересной для себя и своих детей.

Что вы чаще всего упоминаете из своей педагогической практики?

Есть много чувственных моментов. Но больше всего запоминаются праздники. У нас есть мощный благотворительный школьный проект. Мы собираем деньги и еще до карантинов проводили концерт в театре. Арендовали театр. Раздавали билеты родителям. Ибо интересно прийти и посмотреть на своих детей. За вырученные средства делали благотворительные акции в День Святого Николая. С тех пор, как мы начали работать в "Школе супергероев", наш директор начал перенаправлять благотворительные средства в больницу. На Святого Николая мы детей поздравили, хотя нельзя было ходить палатами к детям. Многие детишки в тот день были на капельницах, на процедурах. Но некоторые вышли. Кому можно было, они вышли в коридор. Мы были с пакетами с подарками. И родители и дети очень радовались. Нельзя было сдерживать слезы. А была у нас одна маленькая девочка, желавшая фотографироваться с нами и быть на всех фотографиях. Хотя эти фотографии не для распространения. Но родители были не против. Как-то еще в докарантинный период наши коллеги ездили в педагогическую командировку в страны Прибалтики, а именно в Эстонию. И "своровали" там классную форму работы. Это "Ночь в школе" для детей. Это такая супермера. Несколько тяжел для учителей. Ибо детей нужно организовать и заинтересовать. Впервые мы провели такое мероприятие с детьми, находившимися в летнем лагере. Была и ночная экскурсия по ночному городу в сопровождении полиции, и дискотека, и вечер красоты с макияжами и прически. Сейчас у меня 7 класс и мы тоже в канун новогодних праздников провели с ними "Ночь в школе". У них был целый ряд мер: квест в библиотеке, квест по школе, играли в "Мафию". Была дискотека в стиле джаз-дэнса. Дети на этом мероприятии показали себя совершенно иначе, чем на уроках. Все они были собраны, всегда были в купце. Они были настоящей командой. Родители тоже хотели прийти. Особенно когда я сбросила им план, они спрашивали, можно ли родителям тоже организовать ночь в школе. Но в нашей школе есть семейные вечера. Вместо линейки. Семейные вечера класса: дети, родители, учителя. В конце мероприятия дети уже были так устали, что мы их едва уложили. Мы в классе ночевали. Но они не хотели вкладываться. Они никак не наговорятся. И где-то только в начале пяти часов мы их все-таки вложили. И уснули. Спали до 8:00. Вообще я не устаю повторять, что мне повезло с заведением, в котором я работаю. Здесь не просиживаешь и не стареешь в своей профессии. Всегда ищешь что-нибудь новое. Этот мир не стоит на месте. Дети эти тоже не живут в настоящем. Они живут в будущем. Учитель для них не единственный источник информации. Сейчас учитель должен быть постоянно впереди и постоянно обновляться. Как в больничной школе, так и в обычной. Я согласен с выражением, что детей 21 века воспитывают учителя 20 по принципам 19. Так не должно быть. Современным детям требуются новые принципы. В этом преимущества Новой украинской школы. Хотя она достаточно спорна. Но то, что нужно что-то менять, это однозначно. И я рада, что это развивается на государственном уровне. Ибо наши дети – это наше будущее. А мы должны провести их в это будущее. И помочь им там устроиться. Потому нам самим тоже нужно стараться жить будущим все время.

Что детям в больничной школе всегда заходит "на ура"?

На ура всегда заходит все, что связано с мультимедийной доской. Где можно потыкать в нее пальцем, порисовать. Я люблю использовать мультимедийные презентации. И детям они тоже нравятся. Не "на ура" – это великие произведения, где надо много читать. Дети первым делом смотрят, сколько страниц там. С поэзией проще. Хотя учить наизусть им тоже тяжело. Потому я иногда сама им читаю. Иногда читаем отрывки на уроке. А все, что касается поиграть, это, пожалуйста. Но ведь я им говорю, чтобы играть в игру, нужно сначала почитать произведение. Но самое важное, не быть слишком критичной. Дать возможность этим детям выходить за пределы. Дать возможность выбора. Оптимизм, позитив и любовь. Это основное во взаимодействии ребенка и учителя.

Пока Херсон находится под российской оккупацией, что происходит со "Школой супергероев"?

Война внесла свои коррективы, приостановила образовательный проект в "Школе супергероев". Все учителя Херсонщины с радостью надеются на скорейшее освобождение от оккупации и возвращение к обычному и такому желанному обучению за партами. Конечно, война всколыхнула наш город, война всколыхнула мир. Но вместе с тем разожгла еще большую любовь к нашей стране, языку, культуре. Я не знаю какой будет моя педагогическая тропа дальше. Оборвется, продолжится в Херсоне или где-нибудь за его пределами. Но, несмотря ни на что, я надеюсь в сентябре возобновить свою работу, нести в мир любовь к украинскому языку и быть причастной к сращиванию и выздоровлению наших супергероев, наших детей, нашего будущего.

Справка: "Школа супергероев" — это образовательный проект, основанный в 2016 году общественной организацией "Маленькое сердце с искусством". Его цель — обеспечение конституционного права на образование детей, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Кураторкой "Школы супергероев" является Наталия Мосейчук, ведущая 1+1 и марафон Единых новостей, помогает двигать реформу школ в больницах вместе с командой благотворительной инициативы «Право на образование» и 1+1 медиа.

С 2019 года по социальной франшизе филиала Школы Супергероев открыты в восьми больницах Киева, Житомира, Херсона, Днепра, Харькова и Хмельницкого. Для подготовки учителей к работе в больницах команда "Школы Супергероев" разработала онлайн-курс "Как учить супергероев? Онлайн-курс по подготовке больничных учителей", бесплатно размещенный на платформе EdEra.

В декабре 2021 года Кабинет Министров Украины подписал Постановление о создании государственного учреждения "Школа супергероев".

С началом войны категория детей, с которыми работаем, изменилась – теперь это преимущественно дети, пострадавшие от войны – со сложными ранениями и потерями части тела, родители которых погибли на глазах детей. Эти дети, несмотря на пережитые ужасы войны, стремятся продолжать обучение во время пребывания в больнице. Поэтому "Школа супергероев" продолжает свою работу при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине и Трансатлантического фонда медицинской помощи.

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