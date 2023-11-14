Удалось ли контрнаступление ВСУ: оценка британского офицера

Сегодняшние действия украинских бойцов на фронте могут помочь им позже, ведь война еще не закончилась.

Если смотреть на количество освобожденных во время контрнаступления ВСУ населенных пунктов, то кажется, что украинские войска мало продвинулись. Однако речь идет и о том, насколько защитники истощили российских оккупантов.

Такую оценку в интервью для ТСН.ua дал офицер запаса британской армии, профессор безопасности и военных исследований, глава-основатель программы Критических исследований безопасности в Институте последипломного образования Дохи Омар Ашур.

Было ли удачным контрнаступление ВСУ

Ашур не считает, что украинское контрнаступление в 2023 году было неудачным.

"Я бы не говорил, что оно не удалось. Были максимальные цели — достичь Крыма и расколоть российские силы пополам. У вас было три точки для наступления в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, чтобы переправиться на левый берег Днепра, потому что там минные поля не такие большие. В то же время нужно было защищаться на трех основных направлениях: на севере Луганска в направлении Купянска; Бахмут – это была в основном попытка связать там российские элитные силы, ВДВ, чтобы враг их не перебросил на Запорожское направление; и сейчас Авдеевка", – описал ход контрнаступления британский офицер.

Он отметил, что результат контрнаступательной операции ВСУ – освобождение 14 сел и 370 кв. км.

"Да, если смотреть только с этой точки зрения, кажется, что вы мало продвинулись. Но также речь идет о том, насколько вы истощили своего врага", – обратил внимание профессор.

Успехи ВСУ благодаря истощению врага

В качестве примера он привел тот факт, что летом 2022 года Украина потеряла контроль над Лисичанском и Северодонецком. Состоялось известное сражение за Северский Донец, где российские оккупанты потеряли по меньшей мере два батальона бойцов и техники. То есть враг захватил эти два города с большими потерями, а Украина, так выглядело, что проиграла.

"Но потом, во время осенней кампании в прошлом году по освобождению части Харьковщины, вы добились успехов. Почему? Потому что вы истощали врага в начале лета немного южнее. Поэтому у россиян не хватило сил, чтобы противостоять контрнаступлению на Харьковщине. И это для них было сюрпризом, поэтому у них не было много времени", – объяснил Ашур.

"Так что то, что вы делаете сейчас, может помочь вам позже, потому что война еще не закончилась", – отметил он.

Война на море

Британский офицер запаса также обратил внимание на происходящее на море. Там украинские силы с помощью морских дронов, крылатых ракет большой дальности, таких как Storm Shadow и других, фактически заставляют Черноморский флот России передислоцироваться, "ликвидировать его собственную штаб-квартиру в Севастополе после последовательных атак со стороны Украины".

К слову, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал направление, на котором ВСУ могут организовать стремительное наступление.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Интрига на фронте и безумные успехи ВСУ на Крымском направлении | Мусиенко

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