Удалось ли Украине остановить наступление РФ на Харьковщине: последние новости об атаке россиян

Украине удалось остановить российское наступление в Харьковской области. Несмотря на возникшие в ВСУ проблемы из-за запрета бить западным оружием по РФ, именно американское оружие сыграло там решающую роль, пишет немецкое издание Bild. Есть и другая хорошая новость. Похоже, США еще на шаг стали ближе к действительно важному решению, которое точно изменит ход войны – позволить ВСУ бить по войскам РФ на их территории.

Что стало ключом к отражению российского наступления на Харьков, кто в Вашингтоне боится бить по РФ и как на этом снова сыграет Путин, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

ВСУ остановили ВС РФ

ВСУ остановили продвижение россиян в Харьковской области, что уже подтверждают не только в Генштабе, но и эксперты. В частности, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке. По его мнению, хотя бои продолжаются, в частности, враг пытается штурмовать Волчанск, дальше оккупантам не пройти.

По данным аналитика, продвижение российских войск застопорилось спустя 11 дней после перехода госграницы на севере Харьковской области. В направлении села Липцы ВС РФ остаются в тех же пограничных селах, которые взяли в первые три дня. В районе Волчанска продолжаются бои за город, но в его окрестностях также нет практически никакого продвижения.

Что помогло остановить россиян

А залогом успеха ВСУ на этом направлении Репке считает фактор американского оружия. По его оценке, после объявления Штатами нового оборонного транша Украине в 1 миллиард долларов США, артиллерийские снаряды и другое необходимое оружие, в том числе ракеты, дошли до украинских бойцов. Этим они и встретили окупантов.

"Активно применяются бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Они поступили и на линию фронта на Донбассе. За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряла в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки", – пишет Bild.

Обновили счетчик российских потерь и в украинском Генштабе. За 22 мая по всему фронту враг утратил более 1 300 боевиков, а также 40 артиллерийских систем, почти 3 десятка бронированных машин и 11 танков. Стало известно, что оккупанты недосчитались и своего очередного летуна – уже в 355-м. Украинские силы ПВО сбили российский штурмовик Су-25.

Также читайте Харьковская ОВА заключила договоры на строительство фортификаций почти на 8 миллиардов гривен – источник

Но, к сожалению, говорить, что оборона Харьковщины далась ВСУ без проблем, будет ложью. Сначала украинские СМИ и многие лидеры мнений критиковали власть, в том числе местную в провале подготовки к российской атаке. Упреков было несколько, но основные: якобы недостроенные укрепления и отсутствие минных полей на границе. Возник и коррупционный скандал, который подняли антикоррупционер Мартына Богуславец из центра "Межа".

Действительно ли на Харьковщине не было обороны, кто якобы разыграл на этом огромные деньги и оценку первых дней боев на пограничные от экспертов. Подробно обо всем этом мы уже рассказывали в нашем другом видео.

22 мая о российском наступлении в очередной раз высказался и президент Зеленский и назвал точную глубину, на которую россиянам удалось прорваться на Харьковщину. Речь идет о максимуме 11 километров – дальше их остановили Силы обороны.

Эксперты, как иностранные, так и украинские, в один голос заявляют, что одна из главных проблем для Украины – это запрет ее партнеров бить западным оружием по РФ. И этим активно пользуются захватчики. Для захода в Харьковской области россияне применили новую тактику. Они почти не использовали тяжелую технику. Сначала они доставляли небольшие группы пехоты поближе к границе Харьковщины и ставили им задачу закрепиться. Затем эти небольшие группы при поддержке дальнобойной артиллерии с огромными потерями заставляли ВСУ отступить.

Новая тактика российской пехоты

Далее группы россиян, а точнее то, что от них оставалось – объединялись в большие и продолжали наступление. Тактика откровенно мясная, но отчасти эффективная, потому что украинская артиллерия западного производства не может вести контрбатарейную борьбу и уничтожить врага еще на подходе. Это приходится делать дронами, но их эффективность значительно падает в условиях Слобожанских лесов. Советская же артиллерия, которой с годами боев становится все меньше и меньше в ВСУ, не столь дальнобойна и технологична.

Решить это можно, как говорится, только одним росчерком пера в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Париже. И к счастью, под шквалом критики от экспертов по всему миру, чиновники США наконец-то начали открыто говорить об этой проблеме. Как передает The New York Times, в Белом доме до сих пор нет единого мнения по поводу этой проблемы, потому что там до сих пор есть голоса, убеждающие Байдена не провоцировать Путина и не эскалировать ситуацию. Впрочем, как пишет издание, за это выступает Госсекретарь США Энтони Блинкен, недавно приезжавший с визитом в Киев.

"По инициативе Госдепа в настоящее время в администрации Джо Байдена продолжаются активные дебаты о том, чтобы позволить украинцам поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки, расположенные непосредственно под границей с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, именно эти цели сделали возможным недавние территориальные достижения Москвы.

Предложение Блинкена, с которым он выступил после визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится в стадии формирования. Издание пишет, что пока неясно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ней. По словам официальных лиц, документ еще не был официально представлен президенту, традиционно наиболее осторожному", — пишут в The New York Times.

Принимавшие участие в обсуждении американские чиновники отметили, что позиция Блинкена изменилась, поскольку россияне начали новое наступление. Российские войска разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украины и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать только неамериканские дроны и другие виды вооружений для нанесения ударов.

Не знаю, заметили ли вы эту важную деталь, но к статье о возможных украинских атаках по РФ, американские журналисты прикрепили фото разрушенной многоэтажки в Белгороде. Напомню, 12 мая по одному из жилых районов Белгорода изрядно прилетело. Кремль, конечно, во всем обвинил Украину, но независимые эксперты и осинт-аналитики довольно быстро пришли к выводу, что в трагедии, в которой погибли более десятка человек, в том числе и дети, виновны ВКС РФ.

Американские журналисты снова ошиблись

По мнению специалистов, вероятнее всего, у них произошел нештатный сход боеприпаса – бетонобойной авиабомбы, которую они готовили для жителей Харьковщины. Знают ли об этом журналисты The New York Times и почему они подыгрывают российской лживой пропаганде – вопрос риторический.

Но журналисты подметили и интересный факт, что в последние дни в США набросились с настоящей волной критики. Все больше людей призывают президента разрешить Украине обороняться в полной мере. Подстрекает их и тот факт, что Великобритания, обычно выступающая одним фронтом из США, уже позволила бить Украине по территории РФ своими дальнобойщиками ракетами Storm Shadow, что подтвердил в Киеве глава МИД страны Дэвид Кэмерон. Пока, как известно из открытых источников, Украина не била британскими ракетами по территории РФ.

Давят на Байдена и его правительство с довольно неожиданной для украинцев стороны. Кажется этаким "проукраинским ястребом" американской политики неожиданно становится спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Да, именно тот, что друг Трампа и почти полгода не выставлял на голосование пакет помощи Украина на 61 миллиард долларов. Вот такая она циничная политика. Тем не менее, Джонсон заявил, что Украине следует дать карт-бланш для ударов по России.

Обсуждают это и на заседаниях Конгресса, при чем снова давят именно республиканцы. Вот конгрессмен Майкл Маккол убеждает коллег опомниться и выдает базу:

"Они не смогут одержать победу с теми ограничениями, которые вы на них наложили, когда страна не может себя защищать и отвечать на удары".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ВСУ ОСТАНОВИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ РОССИЙ НА ХАРЬКОВЩИНЕ?!