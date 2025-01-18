Удар баллистикой по Киеву: россияне попали ракетой по водопроводу, в городе погибли люди

На место удара прибыли соответствующие службы по устранению последствий.

Сегодня, 18 января, после удара баллистическими ракетами по Киеву. В Шевченковском районе поврежден трубопровод водоснабжения. Есть погибшие.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная с места происшествия.

По предварительной информации, два человека погибли в микроавтобусе, а еще один один у входа в метро.

Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода – ракета попала в водопровод на дороге.

Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

"В Шевченковском районе поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Напомним, в ночь на 18 января российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины, а под утро в украинских регионах была объявлена ракетная опасность.

Виталий Кличко писал, что в столице работает ПВО, а затем сообщил, что в Шевченковском районе загорелось нежилое здание.

"Воспламенение в Шевченковском районе. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место", — написал Кличко.

Кроме того, Кличко отметил, что в результате российской атаки повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская".

"Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", — добавил мэр.

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