Удар БпЛА по дому в Тернополе: сосед погибшего рассказал, как пытался спасти мужчину

В Тернополе российский дрон попал в 5-этажку: 45-летний мужчина погиб, его жена и трое соседей получили ранения. Еще почти сотню жителей эвакуировали из двух подъездов, наиболее пострадавших от российской атаки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.

Российский дрон атаковал многоэтажку в ночь на 2 декабря. Сразу загорелся масштабный пожар. Спасатели эвакуировали жителей, которые не могли выбраться наружу из-за густого дыма и огня.

На месте трагедии погиб 45-летний житель квартиры на 5 этаже. Сосед снизу пытался спасти его.

"Побежал на 5 этаж, смотрю пожар в трехкомнатной квартире, человек лежит уже на полу, я побежал, чтобы его вытащить в подъезд, он уже был мертв", — говорит мужчина.

Последствия обстрела Тернополя

Ожоги получила жена погибшего, она остается в больнице. Жители соседних домов сплотились и предлагали убежище жильцам из пострадавших подъездов. Утром людям разрешили зайти в квартиру забрать необходимые вещи, но жить здесь невозможно. Пятиэтажка отключена от газоснабжения и тепла. Почти полсотни окон здесь выбиты, во дворе двадцать машин разбиты.

"Мы просто выбежали, взяли с собой только документы, малые в моей одежде, забрали только вещи необходимые. Нас приютили в соседнем доме", — говорят потерпевшие.

Позже стало известно – в дом российские террористы попали беспилотником "Герань". Больше всего пострадали три квартиры на верхних этажах. Специалисты обследуют дом и должны сообщить, нужно ли укрепление несущих конструкций и когда можно будет вернуться людям домой.

Россияне ударили дроном по жилому дому

"После того, как будет оценено техническое состояние этого подъезда и в целом всего дома будет принято решение о разрешении на возвращение, надеюсь, что до конца дня этот вопрос будет решен", — говорит председатель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

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Напомним, в Тернополе в результате атаки попадание БпЛА в жилой дом.

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