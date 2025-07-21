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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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"Удар был очень сильный": жители многоэтажки в Киеве рассказали о пережитой атаке

Очевидцы поделились жуткими деталями момента попадания обломков «Шахеда» в жилой дом в Киеве.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Повреждения в многоэтажке в Шевченковском районе Киева

Повреждения в многоэтажке в Шевченковском районе Киева / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Жители десятиэтажки в Шевченковском районе Киева поделились пережитым во время ночной атаки российскими дронами 21 июля. В частности, говорят, что когда по дому прилетели обломки беспилотника — удар был очень сильным.

Об этом киевляне рассказали корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

«Мы находились во время взрыва рядом возле этой квартиры, куда прилетел (дрон — ред.). Удар был очень сильный», — сказала жительница многоэтажки Елена.

По ее словам, в момент удара в квартире находился мужчина.

«Один был мужчина, но он — все нормально, вышел живой и невредимый», — добавила Елена.

Ее подруга сообщила, что за все время полномасштабной войны она с дочкой только второй раз спустилась в укрытие — именно во время сегодняшней ночной атаки.

«Сегодня мы спустились второй раз и были возле лифта, как раз в коридоре этой квартиры, куда прилетел „Шахед“, — рассказала женщина.

Еще одна жительница дома Валентина поделилась, что нынешняя ночь была «максимально тяжелая, как всегда».

«Мы уже сбились со счета, сколько было взрывов», — добавила девушка.

Именно в этот жилой комплекс «прилетает» не впервые. Ранее там были повреждены другие секции и погибли два человека. Но 21 июля в этом ЖК обошлось без жертв.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ШАХЕД РАЗРУШИЛ несколько этажей высотки в Киеве

Напомним, в ночь на 21 июля российские войска устроили массированную атаку на Киев, применяя ракеты и беспилотники. Из-за вражеских ударов погиб человек, еще один человек пострадал. В Шевченковском, Днепровском и Святошинском районах столицы зафиксированы последствия ударов: повреждения и пожары.

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