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- Эксклюзив ТСН
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Удар дрона по автобусу в Сумской области: что известно о жертвах и пострадавших
В салоне автобуса на момент российской атаки находились 13 пассажиров и водитель. Девять человек погибли.
Утром российские дроны попали по рейсовому автобусу сообщением Белополье – Сумы. Атака двумя дронами произошла в 6:17 на выезде из Белополья.
Об этом сообщили в прямом включении корреспондентов ТСН .
По словам городского головы Белополья Юрия Зарка, было два беспилотника – один разведчик, а другой ударный дрон. Именно этот БпЛА попал прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.
В салоне находились 13 пассажиров и водитель. Девять человек погибли на месте. Среди погибших – четыре мужчины и пять женщин. Еще пятеро раненых - это три женщины и два мужчины, среди которых и водитель, госпитализированы. По данным медиков, две женщины находятся в тяжелом состоянии.
"Враг продолжил цинично уничтожать наших гражданских людей. Был нанесен удар, предварительно БПЛА "Ланцет" по рейсовому автобусу на выезде из Белополья", - подчеркнул председатель Сумской ОВА Олег Григоров.
В Белополье объявлен трехдневный траур по погибшим.
Заметим, что враг не в первый раз атакует беспилотниками гражданский транспорт. Впрочем, раньше это были преимущественно пути на севере области – трасса от Белополья до Глухова. Сейчас передвигаться по этой дороге от Белополья до Сум тоже крайне опасно из-за использования россиянами беспилотников "Ланцет".
Эти дроны активно начали применять около полутора недель назад - во время ударов Сумах и пригородов. В частности, "Ланцеты" атаковали машину с энергетиками, автомобиль лесного хозяйства и т.д.
Как сообщалось, сегодня утром россияне ударили по рейсовому автобусу Сумской области. Власти сообщили, что в результате атаки много погибших. По информации полиции, российские военные прицельно нанесли удар по автобусу, где находились мирные жители.
Напомним, ранее в Сумской области призвали эвакуироваться жителей двух городов - Белополья и Ворожбы. Они расположены недалеко от границы с Россией.