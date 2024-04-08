Удар дронами по ЗАЭС и взрыв на станции: какие повреждения и есть ли опасность радиации

На территории Запорожской АЭС, которую контролируют оккупационные войска России, 7 апреля взорвался дрон.

ТСН.ua. собрал все, что известно об атаке на ЗАЭС и ее последствиях.

Взрывы и пострадавшие в ЗАЭС

На территории Запорожской атомной электростанции 7 апреля упали три дрона. Они поразили оборудование для наблюдения и связи на крыше реактора шестого энергоблока и военный автомобиль. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным МАГАТЭ, по одному из защитных куполов ЗАЭС была совершена атака неизвестным БпЛА. Россияне традиционно обвинили в обстреле Силы обороны Украины, в то же время там такие обвинения отрицают.

Как рассказали в агентстве, первую атаку по станции нанесли по территории недалеко от столовой, из-за чего три сотрудника получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.

В то же время в "Росатоме" не уточнили, какое именно оружие было применено для нанесения удара.

После этого в течение 30 минут дрон совершил атаку по зоне погрузки груза, а впоследствии еще один БПЛА попал в купол шестого реактора.

Есть ли опасность радиационного загрязнения

Представители российских оккупационных властей и МАГАТЭ утверждают, что на станции уровень радиации соответствует норме, а оболочка реактора серьезно не повреждена.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, выехали на три пораженных локации. Они смогли подтвердить физическое влияние взрывов дронов, в том числе на одном из шести реакторных зданий станции, где было поражено оборудование для наблюдения и связи. Когда они находились на крыше реактора 6 -го энергоблока, российские войска открыли огонь по тому, что выглядело как приближающийся беспилотник. После этого раздался взрыв возле здания реактора", — говорится в сообщении.

Команда МАГАТЭ также видела обломки беспилотников в этом и двух других местах на станции.

Эксперты агентства в течение 7 апреля слышали взрывы и стрельбу на месте происшествия. Команда МАГАТЭ также слышала несколько выходных выстрелов из артиллерии с места рядом с ЗАЭС.

МАГАТЭ не выявило "никаких структурных повреждений систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной безопасности". Однако там отметили, что наблюдали незначительное поверхностное обгорание верхней части крыши купола реактора на энергоблоке №6 и царапины на бетонной плите, поддерживающей резервуары для хранения первичной воды для подпитки реактора.

"Хотя повреждение на энергоблоке №6 не поставило под угрозу ядерную безопасность, это был серьезный инцидент, который потенциально мог подорвать целостность системы защитной оболочки реактора", – отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Реакция ГУР

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подчеркнул, что Украина не имеет никаких вооруженных провокаций на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

По его словам, имитационные удары РФ по территории станции являются постоянной практикой оккупантов.

"Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже есть известной и постоянной преступной практикой оккупантов", — прокомментировал Юсов.

Андрей Юсов также подчеркнул, что Россия должна вывести войска из всех объектов ЗАЭС.

В ISW проанализировали удар дронами по ЗАЭС

Аналитики Института изучения войны отметили, что после очередного опасного инцидента на Запорожской АЭС, российские чиновники традиционно обвинили Украину в серии ударов беспилотниками по оккупированной станции. Однако МАГАТЭ отвергло такие заявления.

"Оккупационные органы ЗАЭС утверждают, что украинский беспилотник попал в столовую, расположенную на территории ЗАЭС, и повредил грузовик, разгружавший еду на территории", — говорится в сообщении.

Россия призвала МАГАТЭ "осудить Украину за ядерный терроризм".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не указал сторону, ответственную за удар беспилотника, и призвал Россию и Украину "воздержаться от таких действий, чтобы "не поставить под угрозу ядерную безопасность".

"Российские власти неоднократно пытались использовать контроль России над ЗАЭС, чтобы заставить международные организациям, включая МАГАТЭ, встретиться с российскими оккупационными чиновниками, чтобы узаконить оккупацию Россией ЗАЭС и, соответственно, оккупацию Россией суверенной украинской территории", — добавили в ISW.

Напомним, армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по Украине. В ходе атаки отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. В "Энергоатоме" заявили, что ЗАЭС была на грани блэкаута.

Читайте также ведущие новости дня: