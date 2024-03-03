Удар дроном по дому в Одессе: спасатели до сих пор ищут двоих детей – последние новости с места трагедии

В Одессе спасатели заканчивают разбирать завалы разрушенной российским дроном многоэтажки и ищут двоих детей – 9 и 10 лет, которые могут находиться под завалами. Это сын и дочь погибшей пары военнослужащих, проживавших в этом доме. Погибшего отца нашли накануне, а мать с 8-месячной дочерью – утром 3 марта. Мать в последний момент обняла ребенка и так вместе с ней погибла.

Корреспондент ТСН Сергей Осадчук рассказал подробности с места трагедии.

Параллельно с поисковой операцией здание начали изучать специалисты строительной академии. Они должны сделать выводы – безопасен ли он для проживания и могут ли сюда вернуться жильцы, чьи квартиры уцелели. Кроме того, выясняют, стабильны ли поврежденные конструкции, чтобы они не рухнули во время проведения поисковой операции.

В настоящее время число погибших в Одессе составляет 10 человек, из которых трое детей. Сегодня утром спасатели извлекли тело погибшей женщины с младенцем из-под завалов. Спасатели работают как на нижних этажах, так и на уровне пятого этажа. Они разбирают завалы, однако существует сложность, потому что, вероятно, существует угроза падения конструкции дома, так как он сильно поврежден.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сын и дочь погибшей пары военнослужащих до сих пор считаются пропавшими без вести

"Вернуть к жизни на месте происшествия после трагедии, особенно когда найдено уже тело близкого любимого человека, здесь и сейчас это невозможно. На это должно пройти время. Но стабилизировать, помочь и поддержать, и самое главное, что мы можем предоставить – это эмпатия. Обогреть, дать воды или какого-нибудь горячего напитка, чтобы человек имел силы, потому что работы продолжаются. Сколько времени они будут продолжаться — неизвестно, поэтому люди действительно уже надеются на лучшее — что мы сможем найти, и все будет так, как они хотят. Но не всегда это возможно. Очень сложно, когда это дети, особенно маленькие, потому что ты понимаешь разрушенное будущее и его планы, которые могли эти дети увидеть и внести в наше общество, в нашу жизнь. Но если это взрослый человек – это не менее тяжело для родственников и близких", – говорит психолог ГСЧС.

По ее словам, после атаки российским беспилотником около 40 человек находились в остром состоянии.

На сегодняшнее утро в больнице находились трое пострадавших. Это две женщины – одной 26 лет, другой – за 50 лет. Вчера они находились в крайне тяжелом состоянии. Сегодня к утру их состояние стабилизировалось.

И еще один пострадавший – военнослужащий, который не из этого дома, а был рядом. У него перелом костей, но состояние стабильное.

Что касается беременной женщины – она под наблюдением акушеров-гинекологов из женской консультации. Ее состояние удовлетворительное на сегодняшний день.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Десяткам людей понадобилась психологическая помощь. Медики стабилизировали состояние тяжелых пострадавших

Напомним, по данным ГСЧС, в Одессе под завалами могут находиться еще четыре человека.

Читайте также ведущие новости дня: