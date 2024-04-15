Удар Ирана по Израилю: как отреагировали мировые лидеры и к чему они призывают

Соединенные Штаты, другие западные партнеры и генсек ООН призывают Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после массированной атаки иранскими дронами и ракетами в ночь на воскресенье. Многочасовое заседание правительство Израиля завершило, так и не приняв решения - как именно надо ответить Ирану. При этом от приказов, которые в ближайшие дни отдаст премьер Нетаньяху, может зависеть и помощь Соединенных Штатов Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Мировые лидеры решили призвать Израиль не идти на эскалацию конфликта:

"Мы осудили, мы вмешались и теперь делаем все, что можем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Поэтому мы пытаемся убедить Израиль, что нельзя отвечать эскалацией, скорее надо изолировать Иран, убеждать страны региона, что Иран это угроза, наращивать санкции и давление на ядерный сектор", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшее время, после консультаций с другими государствами-членами ООН Соединенные Штаты будут искать дополнительные способы заставить Иран нести ответственность - здесь, в ООН. Но сейчас Совбез должен однозначно осудить агрессивные действия Ирана и призвать Иран, его партнеров и агентов прекратить свои атаки", - сказал спецпредставитель США в ООН Роберт Вуд.

"Я могу подтвердить, что наши истребители сбивали иранские дроны", - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Весь мир видит что такое настоящая защита, видит, что это возможно. И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не в одиночку. И то что мы в Украине месяцами ждем важного законопроекта о поддержке свидетельствует о том, что так же месяцами нарастает самоуверенность террористов", - отреагировал Владимир Зеленский.

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Напомним, после атаки на Израиль глава МИД Ирана позвонил по телефону в Москву.

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