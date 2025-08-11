Удар КАБом по автостанции в Запорожье: что происходит на месте российского обстрела

Последствия удара по Запорожью / © ТСН

Накануне российские кафиры ударили КАБом по автовокзалу в Запорожье. Уже известно о 21 пострадавшем.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Кира Овес.

Российская авиабомба почти полностью уничтожит автостанцию в Запорожье. По последним данным, за помощью медиков обратился 21 человек. Известно, что в больницах города до сих пор остаются четверо пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы сохранить их жизнь.

Впрочем, несмотря на значительные разрушения, автостанция продолжает работать, автобусы курсируют без задержек.

«Автобусы с сегодняшнего дня отправляются с боковой площадки автостанции. У нас будет настроена касса временного здесь на улице, чтобы продавать витки пассажирам. А так пассажиров ориентируем по телефону: куда, как и что», — говорит директор автостанции Игорь Парапанов.

Накануне в 18.00 россияне прицельно направили по автостанции авиабомбу. На вокзале было 11 человек — это пассажиры, сотрудники и водители. Одного человека спасатели извлекли из-под обломков. Владелец торговых лотков возле автовокзала вспоминает: именно привезла товар на продажу, когда россияне нанесли удар.

Сейчас на месте удара работают волонтеры — закрывают, где возможно, выбитые окна. Коммунальные службы разбирают завалы, убирают нависающие конструкции.

Также россияне попали в больницу медицинского университета, в то время там было около сотни человек — действительно чудом обошлось без пострадавших. Но здание разбито, вылетели окна, избило оборудование. Также взрывной волной и обломками повреждены и 10 многоквартирных домов, магазинов.

