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"Удар может быть где угодно": военный эксперт рассказал, как оккупанты могут ответить на успехи ВСУ

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Военный эксперт Петр Черник рассказал, каким может быть ответ кафиров на успехи ВСУ.

Эксперт подчеркнул, что россияне могут нанести удар по любой части Украины. При этом безопаснее всего сейчас на правом берегу Днепра.

Об этом Черник сказал в интервью ТСН.ua.

"На мой взгляд, удар может быть где угодно. Он наименее возможен именно по правому берегу Днепра. Мы взяли под контроль все цепочки логистического обеспечения. Но противник еще не настолько истощен, чтобы мы могли утверждать, что есть огромные массы сдаваемых людей. в плен, или огромное количество погибших, не сотни, а тысячи. До этого еще достаточно далеко", — отметил эксперт.

Напомним, военный эксперт Петр Черник заявил, что Харьковская операция является самой блестящей операцией в современной военной истории. По его словам, ВСУ проделала невероятную работу, которую можно считать лучшей военной операцией 21 века.

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