Удар по 128-й бригаде в Запорожье: имена погибших и шокирующие данные о командире (фото)

Российская ракета одним ударом унесла жизни почти двух десятков военных 128 отдельной горно-штурмовой бригады, в результате атаки многие пострадавшие, в том числе среди гражданских. Жестокий удар оккупанты нанесли в момент, когда воины ВСУ выстроились на награждение в прифронтовом селе Запорожской области

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Напомним, трагедия произошла 3 ноября в Запорожском направлении. Уже с утра 6 ноября в бригаде прокомментировали удар РФ. По официальным данным, в результате атаки погибли 19 бойцов, еще несколько десятков ранены. Более того, пострадавшие есть и среди гражданских.

Украинцев интересует вопрос, почему бойцов бригады выстроили на торжестве у линии фронта. В соцсетях люди разразились возмущением: о чем думал командир бригады, собрав такое количество военнослужащих под открытым небом. 6 ноября появились интересные факты из биографии командира закарпатской бригады полковника Дмитрия Лысюка.

Скандалальные данные о командире 128-й бригады

Как утверждает журналист Владимир Бойко, Дмитрий Лысюк – ранее судимый за контрабанду из так называемой "ЛНР"

"Согласно фабуле уголовного производства, к подполковнику Лысюку в ноябре 2018 года обратился житель Краматорска Александр Куевда, который предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области. При этом подакцизный товар необходимо было забирать у предварительных условий Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона, которым командовал подполковник Лысюк, выполнял боевые задания", — говорится в сообщении журналиста.

Бойко пишет, что комбат Лысюк ареста избежал и был отпущен на поруки, а его подельник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривен.

Командир 128-й ОГШБР бригады полковник Дмитрий Лысюк. ФОТО: сундуки с видео

Между тем эксперты эту трагедию сравнивают с массированными смертями в селе Гроза Харьковской области, где во время удара российской ракетой погибло пол села. Говорят, как и там, так и здесь не обошлось без циничных наводчиков, которые помогли "Искандеру-М" ударить точно в цель.

Имена погибших воинов 128-й ОГШБ

Сейчас известно первые имена погибших воинов. Среди них – сотрудник Министерства ветеранов Сергей Кузнев. Он — известный ужгородский активист, который был на фронте еще с 2014 года, участвовал в боях за Дебальцево, после демобилизации работал в Минветеранов, а с началом полномасштабного вторжения снова вернулся на фронт.

"Приоритетной задачей для себя ставил помощь побратимам и семьям погибших воинов. Кроме основной работы, в силу своих возможностей, Сергей работал над созданием позитивного имиджа Ужгорода. В небольшом медийном проекте "НадКарпаття" он показывал и рассказывал о своем городе. Пытался заинтересовать как можно больше. людей, показать красоту Закарпатья и привлекать туристов", — тепло отзываются о нем коллеги.

За несколько дней до своей гибели Сергей успел побывать в отпуске и осуществить мечту – высадить плантацию ягодных кустов.

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Среди павших – член исполкома Виноградовского городского совета и бывший начальник ТЦК Дмитрий Милютин. Об этом сообщил Виноградовский городской совет. Там рассказали, что 43-летний капитан был командиром артиллерийского взвода. Воин родился и жил в городе Виноградов и являлся членом исполнительного комитета Виноградовского городского совета. Мужчина на войне еще с 2014 года, на фронт пошел добровольцем и был награжден орденом за мужество, после демобилизации в родном городе возглавил общественную организацию "Ветеранов боевых действий", но с 24 февраля 2022 вновь вернулся на фронт.

Дмитрий "Таксист" Милютин / Фото: Telegram / Andriy Tsaplienko

Во время российской атаки погиб и Владимир Возный — бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК и СП. Ему было 45 лет, в 2014 году Владимир тоже участвовал в АТО, а свою военную службу мужчина начал еще в 2000 году. Сначала проходил службу в 128-й отдельной механизированной дивизии города Берегово Закарпатской области, а с 2003 года – в 50-м отдельном инженерно-саперном батальоне в селе Руда Каменец-Подольского района. В 2006 году был назначен начальником отделения Каменец-Подольского военкомата. С 2013 по 2014 годы возглавлял Летичевско-Старосинявский военкомат, с 2014 по 2015 – Чемеровецкий, а с июля 2015 – Каменец-Подольский военкомат. В марте 2022 года он был назначен главой областного ТЦК.

Бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК и СП Владимир Возный/Фото: Сергей Тюрин

Что известно о бригаде

Закарпатская 128 отдельная горно-штурмовая бригада защищает Украину с начала войны. В 2014-м воевала на Луганщине, с началом полномасштабного вторжения эта бригада увольняла Херсон и воевала под Бахмутом. А в начале 2023 поехала на Запорожское направление.

Сейчас идет расследование всех обстоятельств этого страшного дня. Из-за трагической гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Закарпатье, где она дислоцируется, продолжается трехдневный траур по погибшим.

Напомним, ранее публиковали заявление командования 128-й ОГШБ о трагедии в Запорожье.

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