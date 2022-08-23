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"Удар" по "администрации" главы "ДНР" Пушилина: провокация оккупантов или работа украинских партизан

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"Удар" по "администрации" главы "ДНР" Пушилина: провокация оккупантов или работа украинских партизан

Фото из открытых источников

Политолог Игорь Рейтерович считает, что "удар" по "администрации" главы так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина был провокацией со стороны РФ.

По словам политолога, оккупационная "власть" очень быстро установила обстоятельства и виновных в ударе, что может свидетельствовать о провокации.

Об этом политолог Игорь Рейтерович сказал в эфире ТСН.19:30.

"На сегодняшний день мы не имели пока сообщений, что это имеет какое-то отношение к украинской армии или партизанам. Я не исключаю элемент провокации. По одной простой причине - очень быстро появился (на место удара - ред.) глава "ДНР" Пушилин, который сказал, что с ним все нормально. Они через 2 мин установили, кто и какими снарядами стрелял, какого калибра и так далее. Поэтому это похоже в определенной степени на попытку снова поднять градус напряжения. О себе напомнить и показать, что они также находятся в зоне какого-то риска", – пояснил политолог.

Эксперт отметил, если удар нанесла украинская армия, то это закончилось с потерями для оккупантов. Рейторович не исключает, что количество провокаций будет расти.

"Украинская армия, мы неоднократно видели крайне эффективно, точечно наносят удары. Как правило, они заканчиваются очень ощутимыми потерями для оккупантов или представителей так называемых "ЛДНР". А когда происходят пиарные, очень информационно привлекательные, поэтому, скорее всего, речь идет о провокациях. Я не исключаю, что количество провокаций будет расти. Потому что на сегодняшний день у РФ не осталось никаких инструментов реального влияния на Украину", — отметил он.

Напомним, 23 августа российские средства массовой пропаганды и донецкие телеграмм-каналы сообщили о "прилете" в "администрацию" главы так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. Известно, что здание находится в центре временно оккупированного Донецка.

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