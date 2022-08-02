"Удар по бухте в Севастополе": Жданов объяснил, как получение ракет ATACMS изменит ситуацию на фронте

Если США предоставят Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для систем HIMARS, то это открывает перед ВСУ множество возможностей по поводу огневого поражения противника.

Самое главное – украинские войска получат возможность перейти к дистанционным методам войны.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня мы отодвинули основные склады поставок переднего края российских войск на 70-90 км от переднего края. Это очень усложнило россиянам обеспечение. Если у нас будут ракеты с дальностью пуска до 300 км, то мы можем поражать цели до государственной границы Украины. Мы можем наносить удары по основным узлам железной дороги, по которой заходит техника и вооружение на территорию Украины. Мы можем наносить — по складам, которые мы сегодня не достаем, а они расположены на нашей территории", — пояснил Жданов.

Он также отметил, что украинские защитники смогут прекратить поставки оккупантам техники и вооружения через Крымский мост, закрыв его.

"Мы с такими ракетами можем нанести огневой удар по бухте в Севастополе, где загружаются ракеты "Калибр" на подводные лодки и на другие носители этих ракет из состава Черноморского флота. Тем более, что лодки в надводном положении загружаются и мы можем их поразить. Их всего пять на ЧФ РФ", – добавил военный эксперт.

Он резюмировал, что получение ракет ATACMS "открывает перед нами множество возможностей по поводу огневого поражения противника".

"Самое главное – это то, что мы будем иметь возможность перейти к дистанционным методам войны. И контактное сражение будет сопровождаться меньшими потерями с нашей стороны, потому что противник будет значительно ослаблен в огневых возможностях", – отметил Жданов.

Напомним, накануне стало известно, что Украина получила от США еще 4 ракетные системы HIMARS.

Отметим, что в американском Конгрессе обе партии поддерживают поставку Украине ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии 300 км.

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