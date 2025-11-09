Удар по части ВСУ на Днепропетровщине: Сырский озвучил версию, как враг узнал место сбора военных

Александр Сырский / © ТСН

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по телефону пообщался с журналисткой ТСН Аллой Мазур после трагедии, которая произошла в результате российского удара по Днепропетровщине.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

По словам Мазур, Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших военных и сообщил, что идет серьезное внутреннее расследование, которое проводится параллельно со следствием Государственного бюро расследований.

"Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах", - передала слова главнокомандующего журналистка.

"Снова был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности. Именно сломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - подчеркнул Сырский.

Он также сообщил, что эту трагедию уже обсудили с командирами корпусов и надеется, что принятые дисциплинарные решения помогут свести к нулю риски повторения подобных ситуаций.

Напомним, 1 ноября группировка войск "Восток" сообщила о ракетно-дроновом ударе по общинам Днепропетровской области. В результате атаки погибли и были ранены украинские военные. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента, включая соблюдение запрета на проведение собрания в открытой местности и своевременность оповещения об опасности.

Из-за этой атаки погиб 43-летний военный Владимир Святненко с позывным "Знахарь" - брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.