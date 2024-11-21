Удар по Днепру: появились детали с фото разбитого реабилитационного центра

Во время атаки в центре находились семь человек. Среди них – ребенок.
В Днепре сняли на фото поврежденный в результате ракетного удара 21 ноября реабилитационный центр для людей с инвалидностью.
Соответствующие фото предоставила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.
Она сообщила, что в разбитом 21 ноября реабилитационном центре для людей с инвалидностью в Днепре принимали около 100 ациентов в месяц со всей области.
Во время атаки в центре находились семь человек. Среди них – ребенок. К счастью, все уцелели.
Однако в центре разбили котельную, прачечную, гараж и кабинеты реабилитации.
Напомним, российские войска 21 ноября атаковали Днепр баллистической ракетой. Два человека получили ранения. Было повреждено здание центра реабилитации, промышленное предприятие и гаражный кооператив.
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