Удар по Днепру: появились детали с фото разбитого реабилитационного центра

Во время атаки в центре находились семь человек. Среди них – ребенок.

В Днепре сняли на фото поврежденный в результате ракетного удара 21 ноября реабилитационный центр для людей с инвалидностью.

Соответствующие фото предоставила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Она сообщила, что в разбитом 21 ноября реабилитационном центре для людей с инвалидностью в Днепре принимали около 100 ациентов в месяц со всей области.

Во время атаки в центре находились семь человек. Среди них – ребенок. К счастью, все уцелели.

Однако в центре разбили котельную, прачечную, гараж и кабинеты реабилитации.

Поврежден реабилитационный центр для людей с инвалидностью в Днепре / Фото: ТСН.ua

Поврежден реабилитационный центр для людей с инвалидностью в Днепре / Фото: ТСН.ua

Поврежден реабилитационный центр для людей с инвалидностью в Днепре / Фото: ТСН.ua

Поврежден реабилитационный центр для людей с инвалидностью в Днепре / Фото: ТСН.ua

Поврежден реабилитационный центр для людей с инвалидностью в Днепре / Фото: ТСН.ua

Напомним, российские войска 21 ноября атаковали Днепр баллистической ракетой. Два человека получили ранения. Было повреждено здание центра реабилитации, промышленное предприятие и гаражный кооператив.

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