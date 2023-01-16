Удар по Днепру: правоохранители заговорили о детях, которые могли корректировать огонь с помощью игры

После попадания 14 января ракеты в многоэтажку в Днепре правоохранители выявили подозрительных прохожих, которые, по предварительной информации, незадолго до трагедии фотографировали один из объектов энергетической инфраструктуры. По неофициальным данным, речь идет о подростках, которые могли быть участниками интернет-игры, созданной россиянами с целью выявления именно таких объектов.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили источники в полиции Днепропетровской области.

"Выявление действительно было, но сейчас правоохранители из спецслужб выясняют причастность этих лиц к корректировке ракетного удара", — сообщил источник в полиции.

В свою очередь, в спецслужбах нам сообщили, что в ближайшее время, возможно, будет официальное заявление по этому поводу. К этому добавили, что замаскированная вербовка подростков – уже не редкость.

Например, в середине мая СБУ сообщала о разоблачении в Луцке трех школьников, длительно следивших за одним из блокпостов.

"Причину своего пребывания там школьники объяснить не смогли. Оперативники СБУ проверили телефоны детей и обнаружили там много фотографий Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами. "Неизвестные" расспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположение военных объектов, военной техники и вооружения. Контрразведчики вовремя разъяснили семиклассникам опасность такого общения. С родителями детей также провели профилактическую беседу", — сообщала пресс-служба управления СБУ в Волынской области.

Весной СБУ разоблачила еще двух подростков, которые на территории Кировоградской области фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути. Сделанные фото эти дети планировали загрузить в специальное приложение и добавить туда геолокацию.

Позже спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил о том, что Служба безопасности обнаружила мобильное приложение, через которое у пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов.

"Чтобы вовлечь детей в подрывную деятельность, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов, — сообщал Артем Дехтяренко. — По ее условиям, участники ищут так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения".

По данным СБУ, доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РФ ИТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ.

Удар по Днепру 14 января: что известно

Трагедия, которая всколыхнула всю Украину, произошла 14 января. В субботу, когда большинство жителей находились дома, россияне ударили ракетами по Днепру и попали в многоэтажку.

По состоянию на 16 января известно о 40 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру, трое из них – дети. 75 человек травмированы. Судьба еще 30 жильцов дома неизвестна, их ищут под завалами. По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.

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