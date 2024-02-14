Удар по экономике и правам: какие наиболее скандальные нормы законопроекта о мобилизации могут устранить

Законопроект о мобилизации, если он будет принят в нынешнем виде, может повлечь за собой социальный, экономический и даже политический кризис в Украине. Его нормы отразятся на многих сферах общества, поэтому при принятии его в целом следует внести в документ существенные изменения.

Какие скандальные нормы вызывают самые большие дискуссии в обществе и Парламенте?

Это санкции в отношении мужчин, которые не явились в ТЦК или проигнорировали повестку. Речь идет об аресте счетов, движимого или недвижимого имущества, запрете на пользование автомобилем, ограничении консульских услуг.

Настоящий ажиотаж вызвало и заявление нардепа от "Голоса" Юлии Клименко, которая заявила, что в законопроекте о мобилизации есть нормы, которые даже позволят конфисковать сельхозтехнику у малых фермеров, запрещать ее перемещение и продажу. Очевидно, что это будет иметь серьезные экономические и социальные последствия.

Но похоже, что в Парламенте есть противники такой идеи. Например, в комментарии ТСН.ua нардеп от "Слуги народа," член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что такие нововведения будут в Раде заблокированы.

"Данные нормы нельзя поддерживать, их нужно исправлять. Фермеры - одна из отраслей экономики, которая больше всего пострадала за время полномасштабной войны. Войска орков целенаправленно били по хозяйствам фермеров, похищали технику, уничтожали животноводческий комплекс. И сегодня фермеры сами разминируют, ищут ресурсы как посеять и как собрать. Комбайны, тракторы и другая агротехника точно не нужны войску.

А блокирование перемещения техники между областями будет иметь катастрофические последствия при сборе урожая, перемещения зерна. Что касается запрета продажи, перемещения техники предпринимателей мы обсуждали несколько недель назад на фракции. Депутаты высказали свое мнение Правительства, что это нельзя внедрять, невозможно в демократической стране отбирать технику у физических лиц. Не понимаю почему Кабмин снова всунул данную норму, ее нужно исправлять", - пояснил Соломчук.

Электронные повестки: что известно

Серьезные опасения вызывают в обществе и так называемые "электронные повестки" или "письма счастья", как их уже прозвали в народе.

Их планируют присылать в онлайн-кабинеты украинцев. Законом также хотят обязать мужчин самостоятельно регистрировать так называемые "электронные кабинеты".

После вручения повестки (в том числе и в электронном виде) мужчина должен явиться в ТЦК в течение 10 дней, это же касается и тех, кто за рубежом, они должны пойти в зарубежное дипломатическое учреждение.

Но если вы просрочили указанный срок, шанс исправиться все равно еще есть, потому что прежде чем обратиться в суд, ТЦК сначала будет отправлять специальное требование в течение 5 дней в электронной форме - это в случае, если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете военнообязанного, или в бумажной форме заказным письмом по почте.

То, что по этому вопросу есть дискуссия в парламенте заявил и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия". Насколько известно ТСН.ua от собеседников в Правительстве, пока Минобороны или другие ведомства не имеют финального четкого понимания, как именно будет выглядеть так называемая "смарт-мобилизация", но в том или ином виде ее все же планируют провести через Верховную Раду.

Как объясняет ТСН.ua один из народных депутатов, в парламенте были возмущены тем, что новая правительственная редакция законопроекта по сути не учитывала тех изменений, которые предлагались руководителями фракций.

"Нас очень попросили проголосовать за это решение в первом чтении, чтобы потом дать возможность отредактировать ко второму. По сути депутатов поставили в патовую ситуацию, если не проголосуем снова - обвинят в срыве оборонки, если проголосуем - то снова посыплется весь негатив на нас. Но на многих подействовал аргумент, что если ничего не делать - будет хуже для всех", - пояснил один из парламентариев.

Как объясняет ТСН.ua один из народных депутатов, в Парламенте были возмущены тем, что новая правительственная редакция законопроекта, по сути, не учитывала тех изменений, которые предлагались руководителями фракций.

“Нас очень попросили проголосовать за это решение в первом чтении, чтобы потом дать возможность отредактировать второе. По сути депутатов поставили в патовую ситуацию, если не проголосуем снова – обвинят в срыве оборонки, если проголосуем – то снова посыплется весь негатив на нас. Но на многих воздействовал аргумент, что если ничего не делать – будет хуже для всех”, – объяснил один из парламентариев.

Кто критикует новый законопроект о мобилизации

Резко против антиконституционных норм выступил и украинский бизнес. Так, Украинский Совет Бизнеса и ряд IT-объединений раскритиковали основные положения законопроекта, указав на ущемление прав украинцев и возможные катастрофические последствия для предпринимателей и экономики страны в целом.

Стоит добавить, что, кроме уже указанных выше различных противоречий, которые есть в законопроекте №10449, серьёзной проблемой для Парламента является его полная деморализация. Ранее ТСН.ua писал, что в Раде десятки депутатов серьезно думают над тем, что сложить свои мандаты и из-за "не хочу" ходят на заседание.

Демобилизация военных

Еще одна проблема, которая беспокоит уже не гражданских, а военных - демобилизация через 36 месяцев по решению руководства.

"Демобилизация через 36 месяцев - очень сложное время для многих. Мы понимаем, что надо выдержать, выжить, но у нас есть ротации и грех этому жаловаться. Вопрос больше по тем, кто постоянно дислоцируется на Востоке и Юге, или постоянно в окопах, вот для них 36 месяцев может быть катастрофой. Поэтому я лично больше поддерживаю идею о том, чтобы подразделение, которое выполняет именно боевые задачи имело право по собственному желанию демобилизоваться через 24 месяца. А те, кто в тылу, то есть не боевые - уже через 36", - объясняет ТСН.ua военнослужащий Максим Несмиянов.

В целом в Верховной Раде публично и непублично обещают убрать самые скандальные нормы. Но будет ли это на самом деле? К сожалению, ни один собеседник точно сказать не берется. "Сейчас спрогнозировать что-то невозможно, какой-то единой понятной позиции у монобольшинства нет", - подчеркивает один из народных депутатов.

Следующее заседание Парламента пройдет в 20-х числах февраля, где должны рассматривать законопроект №10449 во втором чтении. До тех пор, до 21 февраля, народные депутаты будут подавать к нему сотни поправок.

Напомним, в Украине ТЦК будут работать круглосуточно – в Раде назвали причину.

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