Удар по "Эпицентру": новые жуткие подробности о роковом дне — обзор

Жертв в харьковском гипермаркете, который Россия атаковала ракетами 25 мая, могло быть гораздо больше.

Пошли за покупками и не вернулись. Россияне в харьковском "Эпицентре" убили маму с 12-летней дочерью. Старшая дочь искала папу и нашла – в больнице.

О новых жутких подробностях трагедии в "Эпицентре", куда россияне попали авиабомбами в выходной день, рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Их убила Россия

12-летнюю Марию и ее маму Ирину Мироненко убили россияне, ударив авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая. Печальное известие сообщили в Приходе святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви в Харькове.

“К сожалению, наши прихожане Ирина и ее двенадцатилетняя дочь Мария погибли во время коварного удара РФ 25.05.2024 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Да примет их Господь в Царство Небесное! Пусть утешит Господь родных, оздоровит раненых! Вечная память!” — говорится в скорбном сообщении.

Как оказалось, семья 12-летней девочки в тот роковой день пошла в гипермаркет на закупки. С ними был еще папа, однако после взрывов с ним не было связи, тела тоже не было. Позже выяснилось, что мужчина находится в больнице. Там его нашла старшая дочь. Он был ранен, в больнице мужчину прооперировали

“Она нашла отца в больнице, а о маме и младшей сестре пришла спрашивать у полиции. Вся семья 20-летней девушки пошла за покупками туда, где прилетели две авиабомбы. 12-летняя сестра и мама уже не отвечают на звонки, домой они не вернулись. Отец был вместе с ними – сейчас он в больнице с контузией. К месту происшествия эта девушка вернулась поздно вечером. Она уже сдала образцы ДНК. Мы будем искать ее родных, к сожалению, среди погибших”, — говорится в сообщении руководителя Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Позже правоохранители подтвердили, что сестра и мама девушки оказались среди жертв удара РФ. Муж Ирины также написал, что его девочек нашли.

“Моих девочек нашли. Они находятся в морге. Спасибо всем за сочувствие! Молитесь за моих девочек!” – написал он.

Ирина Мироненко и ее 12-летняя дочь были прихожанками греко-католической церкви в Харькове. Ирина пела в хоре и почти каждый день посещала литургию перед работой. Вот что о ней рассказывают ее приятельницы:

"Ирина всегда будет вспоминаться мне как человек великой веры в сердце, который не боялся трудностей, а добро делала так непринужденно, с полной отдачей, легко и естественно, что было очевидным как оно исходит из самой ее сущности";

“С Ириной мы познакомились в 2022 году в УГКЦ Харьков приход св. Николая Чудотворца. Мы вместе пели в хоре, а она старалась каждый день быть на литургии перед работой".

Число жертв увеличилось

Кроме Ирины и ее дочери, по состоянию на 29 мая погибшими числятся еще 17 человек. В общей сложности число жертв возросло до 19, еще 54 человека пострадали. Спасатели расчистили около 80% от общей площади здания. Поисковая операция продолжается.

“Поиски не прекращаются, к сожалению, в гипермаркете могут еще оставаться тела. Если ваши знакомые, родные, соседи не выходят на связь после этой атаки и вы предполагаете, что эти люди могли быть неподалеку или внутри во время удара, обращайтесь в полицию. Это поможет нам в поисках. – говорится в сообщении.

Среди жертв от удара российскими ракетами по "Эпицентру" оказался и папа Михайлика, фотография которого облетела все украинские СМИ. Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора и во время удара находился в здании. На третьи сутки после ракетного удара РФ по "Эпицентру" его тело идентифицировали, сообщили в полиции Харьковской области.

К моменту ударов по гипермаркету там, вероятно, находилось около двух сотен человек. Российские террористы попали по "Эпицентру" 2 управляемыми авиабомбами. Это были новейшие боеприпасы увеличенной дальности.

Более того, стало известно, что жертв в "Эпицентре", который Россия атаковала ракетами 25 мая, могло быть значительно больше. В 80 км от гипермаркета нашли неразорванный боеприпас, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, установили, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.

Как защитить Харьков

Конечно, ситуацию с защитой неба над Харьковом могло бы улучшить больше систем противовоздушной обороны, поэтому мэр Харькова Игорь Терехов еще раз просит о помощи.

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“Я обращаюсь к мировым лидерам, лидерам международных организаций и всем, кто способен повлиять на ситуацию — не оставляйте Харьков без внимания! Нам очень необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы защитить небо над Харьковом. Призываю наших международных партнеров оказать срочную военную помощь для защиты гражданского населения. Помогите нам выдержать!” – говорится в обращении городского головы.

Также Игорь Терехов сообщил, что провел ряд разговоров с международными организациями, а также встречался с представительницей ООН. Перед всеми он поднимал вопрос о предоставлении Харькову современных систем ПВО.

О защите Харькова и всей Украины постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский. 28 мая он подчеркнул, что "Путин имеет только один элемент влияния — это разрушение жизни". Об этом он заявил во время своей рабочей поездки в Бельгию, где было подписано безопасное соглашение с этой страной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Молитесь за моих девочек!" Удар по "Эпицентру": новые факты о роковом дне!"

Напомним, поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая.

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