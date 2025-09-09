Удар по Киеву: беременная с мужем обгорели, роды вызвали раньше срока — в каком состоянии семья

В каком состоянии роженица, которая передачи родила ребенка черех атаку Шахедов / © ТСН

Реклама

В многоэтажке на столичной Борщаговке 7 сентября погибли два человека — женщина и ее двухмесячный младенец. История еще одной семьи не смогла оставить равнодушным ни одного. Женщина на последних месяцах беременности находилась в одной из выгоревших квартир. Ее экстренно провели роды. Мальчика назвали Назар, как мечтала об этом мама.

Женщину зовут Татьяна Сакиян, ей 24 года, сейчас она находится в критическом состоянии с 90% ожогами тела. Ее мужа зовут Вадим, состояние его удалось стабилизировать, у него 85% ожогов, пока он не говорит. Родная сестра Татьяны Сакиян — на момент взрыва Алина находилась в соседней комнате и чудом не получила ни царапины. Семья переехала в Киев полгода назад из Кировоградской области. Сестры всегда жили вдвоем, потому что сами сироты. Татьяна планировала родить сына и переехать в село в Кировоградской области, ведь боялась обстрелов.

Журналисты ТСН побеседовали с сестрой пострадавшей.

Реклама

«Моя сестра Татьяна в очень тяжелом состоянии. У нее ожоги по всему телу, 90% ожоги. Она находится в реанимации. У ее мужа Вадима — 85% ожогов. Он также в реанимации сейчас находится», — рассказала Алина.

Татьяне 24, Вадиму 28.

© ТСН

«Я была в своей комнате почти целый день. Мы почти не виделись. Затем вечером и ночью началось. Я спала. Потом я проснулась, уже третий („Шахед“ — Ред.) летел. Я думала, что пролетит сейчас третий, и я пойду в коридор Тане и Вадиму. Потому что мы всегда выходим в коридор. Я думала, что он сейчас пролетит, но вышло так, что он ударил. Как рассказывал Вадим, они были в коридоре, и вроде бы все утихло. Потом летел этот третий. Они начали заходить в свою комнату, но мы не увидели, что он летит прямо в балкон. Они начали бежать, и от этой горячей волны их обожгло. Я убежала. У меня телефон всегда возле меня, у подушки. Я взяла телефон, начала светить. Таня, на нее упала дверь. Вадим ее достал, и я дала свою одежду, потому что на них одежда вся обгорела. Они убежали. Я взяла себе шоковки и кроссовки, и тоже побежала за ними. Я вызвала скорую, приехала первая скорая и забрала сразу Таню, а потом выбрали Вадима», — рассказала сестра пострадавшей.

От комнаты, где жила пара, ничего не осталось. Там провалился пол. Алина вспоминает, что из этого ада им пришлось вылезать самим.

Реклама

«Мне повезло. А вот Вадиму и Тане, так нет. Они долго мечтали о ребенке», — отмечает сестра пострадавшей роженицы.

По ее словам, это первый ребенок супругов. Татьяна хотела родить и переехать в село, где, по ее мнению, было бы безопаснее. Девушки родом из Кировоградской области. В Киеве сестры работали и снимали жилье.

«Таня сейчас в тяжелом состоянии. Очень. С малышом все хорошо. А Вадиму уже понемногу становится ему лучше. Ему еще ничего не сообщали. Врачи говорят, что пока не нужно. Ибо это все стресс. Он пока еще не знает», — говорит Алина.

Малыша назвали Назаром.

Реклама

Алина говорит, что они с Таней сирить, у них нет родителей. А у Вадима есть родители и сестра.

«У нас есть родственники, они тоже нам помогают. Пока опекуном будет у ребенка сестра Вадима», — отмечает девушка.

Алина собирает средства на дальнейшее лечение сестры и ее мужа.

Ранее жители поврежденного дома на Борщаговке рассказали, как спасались от атаки противника.