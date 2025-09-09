- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 542
- Время на прочтение
- 3 мин
Удар по Киеву: беременная с мужем обгорели, роды вызвали раньше срока — в каком состоянии семья
Трагическая история родителей из Борщаговки, которые борются за жизнь после атаки «Шахеда», а их сын родился раньше срока из-за тяжелого состояния матери.
В многоэтажке на столичной Борщаговке 7 сентября погибли два человека — женщина и ее двухмесячный младенец. История еще одной семьи не смогла оставить равнодушным ни одного. Женщина на последних месяцах беременности находилась в одной из выгоревших квартир. Ее экстренно провели роды. Мальчика назвали Назар, как мечтала об этом мама.
Женщину зовут Татьяна Сакиян, ей 24 года, сейчас она находится в критическом состоянии с 90% ожогами тела. Ее мужа зовут Вадим, состояние его удалось стабилизировать, у него 85% ожогов, пока он не говорит. Родная сестра Татьяны Сакиян — на момент взрыва Алина находилась в соседней комнате и чудом не получила ни царапины. Семья переехала в Киев полгода назад из Кировоградской области. Сестры всегда жили вдвоем, потому что сами сироты. Татьяна планировала родить сына и переехать в село в Кировоградской области, ведь боялась обстрелов.
Журналисты ТСН побеседовали с сестрой пострадавшей.
«Моя сестра Татьяна в очень тяжелом состоянии. У нее ожоги по всему телу, 90% ожоги. Она находится в реанимации. У ее мужа Вадима — 85% ожогов. Он также в реанимации сейчас находится», — рассказала Алина.
Татьяне 24, Вадиму 28.
«Я была в своей комнате почти целый день. Мы почти не виделись. Затем вечером и ночью началось. Я спала. Потом я проснулась, уже третий („Шахед“ — Ред.) летел. Я думала, что пролетит сейчас третий, и я пойду в коридор Тане и Вадиму. Потому что мы всегда выходим в коридор. Я думала, что он сейчас пролетит, но вышло так, что он ударил. Как рассказывал Вадим, они были в коридоре, и вроде бы все утихло. Потом летел этот третий. Они начали заходить в свою комнату, но мы не увидели, что он летит прямо в балкон. Они начали бежать, и от этой горячей волны их обожгло. Я убежала. У меня телефон всегда возле меня, у подушки. Я взяла телефон, начала светить. Таня, на нее упала дверь. Вадим ее достал, и я дала свою одежду, потому что на них одежда вся обгорела. Они убежали. Я взяла себе шоковки и кроссовки, и тоже побежала за ними. Я вызвала скорую, приехала первая скорая и забрала сразу Таню, а потом выбрали Вадима», — рассказала сестра пострадавшей.
От комнаты, где жила пара, ничего не осталось. Там провалился пол. Алина вспоминает, что из этого ада им пришлось вылезать самим.
«Мне повезло. А вот Вадиму и Тане, так нет. Они долго мечтали о ребенке», — отмечает сестра пострадавшей роженицы.
По ее словам, это первый ребенок супругов. Татьяна хотела родить и переехать в село, где, по ее мнению, было бы безопаснее. Девушки родом из Кировоградской области. В Киеве сестры работали и снимали жилье.
«Таня сейчас в тяжелом состоянии. Очень. С малышом все хорошо. А Вадиму уже понемногу становится ему лучше. Ему еще ничего не сообщали. Врачи говорят, что пока не нужно. Ибо это все стресс. Он пока еще не знает», — говорит Алина.
Малыша назвали Назаром.
Алина говорит, что они с Таней сирить, у них нет родителей. А у Вадима есть родители и сестра.
«У нас есть родственники, они тоже нам помогают. Пока опекуном будет у ребенка сестра Вадима», — отмечает девушка.
Алина собирает средства на дальнейшее лечение сестры и ее мужа.
Ранее жители поврежденного дома на Борщаговке рассказали, как спасались от атаки противника.