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Удар по Киеву: на место ракетных обстрелов люди несут цветы и игрушки - какая ситуация (фото, видео)
Россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Оккупанты попали по жилой застройке в Святошинском районе столицы, убив 12 человек.
В Киеве продолжаются работы на месте российского ракетного удара по жилищному сектору. Люди несут игрушки и цветы, чтобы почтить память погибших.
Об этом с места происшествия рассказал корреспондент ТСН Александр Романюк.
"К месту трагедии продолжают идти люди. Они несут цветы и игрушки, чтобы почтить людей, которых убила Россия. В этом районе пострадало ориентировочно 20 домов. Тот дом, на который пришелся наибольший удар пришлось разобрать до фундамента. Вокруг в других домах продолжают работать спасатели", - говорит корреспондент ТСН.
Александр Романюк отметил, что специальная комиссия установит, пригодны ли к восстановлению дома, пострадавшие из-за обстрела.
"Район до сих пор оцеплен, здесь полиция. Местные люди пытаются спасти свои личные вещи", - говорит корреспондент ТСН.
Напомним, в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 — пострадавших.
Также Россия убила жену вернувшегося из плена мужчины.
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