Удар по Киеву ракетами "Циркон": какую опасность они представляют и сколько ПВО нужно для отражения

Оккупационная армия России днем 25 марта ударила по Киеву двумя противокорабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Обломки сбитых ракет упали в Печерском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы. Есть разрушения зданий, пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

В Воздушных силах предупредили, что в столице участятся воздушные тревоги из-за того, что РФ начала применять эти ракеты.

ТСН.ua собрал анализ экспертов о том, почему россияне применили по Киеву этот тип ракет и какую опасность они представляют.

Россия имеет много "Цирконов"

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что Россия, очевидно пытается разными способами применить весь свой ракетный потенциал. По ее словам, ракет "Циркон" у врага достаточно много.

"Мы предупреждали, что после выборов в России у них будет определенное обострение, в частности, с акцентом на разные регионы Украины, а также с применением различных видов ракетного вооружения", — подчеркнула она.

Гуменюк также считает, что оккупанты начали использовать ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на Киев, поскольку обычно во время баллистической угрозы с юга "краснели" только южные и восточные регионы Украины.

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Впоследствии Гуменюк заявила, что россияне накопили в Крыму несколько десятков ракет "Циркон", и могут время от времени продолжать точечный террор с акцентом, в частности, и на столицу.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что после ракетного удара по Киеву 25 марта, можно точно говорить о том, что у российских оккупационных войск есть возможность запускать эти ракеты с сухопутных носителей, о чем ранее подробно не сообщалось. Эксперт также отмечает, что враг развивается, эволюционирует.

"Циркон", "Оникс" или баллистика из КНДР

Генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко говорит, что россияне могли ударить по Киеву как "Цирконами", так и "Ониксами", или даже усовершенствованной северокорейской баллистической ракетой.

"Здесь уже слово за экспертами, которые должны отыскать и изучить обломки ракет. Думаю, что они находятся в уничтоженном здании на Печерске. Напомню, что город уже обстреливали ракетами "Циркон", и нужно делать соответствующие выводы, ведь враг снова может использовать эти ракеты", – прокомментировал он.

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Чем можно сбивать такие ракеты

По словам Романенко, чтобы уничтожать такие баллистические ракеты еще на подлете к Киеву, нужно большее количество мощных зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями или самолеты-истребители пятого поколения.

"Это могут делать как истребители пятого поколения Gripen, так и американские. Но нам, к сожалению, не дают F-16 средней модернизации. Что уж говорить о моделях пятого поколения. К сожалению, имеем то, что имеем", – подытожил Игорь Романенко.

Сможет ли РФ производить "Цирконы" в большом количестве

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский уверен, что Россия вряд ли может производить ракеты "Циркон" в большом количестве или на промышленном уровне – такие ракеты почти полностью состоят из иностранных элементов.

По словам эксперта, у нас есть больший фрагмент российской ракеты "Циркон". Теперь можно проделать более тщательное исследование, подтвердив или опровергнув тактико-технические характеристики, которые отмечала российская пропаганда. "Циркон" – баллистическая ракета, которую россияне могут запускать из Крыма.

Почему РФ атаковала Киев именно ракетами "Циркон"

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш предположил, что применение гиперзвуковых ракет "Циркон" для ударов по Украине может свидетельствовать о том, что Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет.

Он добавил, что в научно-исследовательском экспертном центре устанавливают, действительно ли во время последних атак Россия применила "Циркон".

Кроме того, таким образом, страна-агрессор может проверять украинскую систему ПВО.

"Где, что и как защищено, что и как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их последующих воздушных атак", — резюмировал представитель ВС.

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Сколько ПВО нужно для защиты от ракет "Циркон" и "Оникс"

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан говорит, что Украина может бороться с российскими противокорабельными ракетами "Оникс" и "Циркон" с помощью комплексов ПВО SAMP/T и Patriot, однако их существующего количества недостаточно.

Свитан также указал на чрезвычайно высокую скорость полета "Циркона" — до 10 тыс. км/ч. Потому время подлета в Киев может составлять максимум 7 минут. Когда включается тревога, нужно знать, какую ракету выпустил враг, чтобы понимать количество времени, чтобы оставить опасные места или изменить локации.

"Вместе с тем и Patriot, и SAMP/T достают и уничтожают баллистику. Вопрос – в количестве. Нам нужно минимум полсотни комплексов типа Patriot, чтобы закрыть территорию", – оценил Свитан.

"Летит не туда, куда надо"

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий заявил, что определенную боевую задачу ракеты "Циркон", которыми РФ атаковала Киев, не выполняют. В частности, эта воздушная цель "летит не туда, куда надо".

По его словам, украинская ПВО способно сбивать эти воздушные цели. В частности, на одном из обломков поражённой 25 марта ракеты видно, что она была сбита системой Patriot, отметил эксперт.

Кульчицкий говорит, что боевая часть "Циркона" содержит не более 400 килограммов взрывчатки. Впрочем, какое именно там вещество специалисты еще определяют.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Эксклюзив ТСН. Россияне по Киеву ударили сверхсекретным "Цирконом" — эксперты КНИИСЭ

"Циркон" долетает до Киева за 3 минуты

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что по состоянию на сегодняшний день ракета "Циркон" окончательно не прошла государственные испытания в России. Впрочем, она уже принята на вооружение.

"И это уже второй случай применения "Циркона", первый был в феврале. Ракет в РФ может быть несколько десятков. Нет сегодня информации, что предприятие разработало их серийное производство. У них есть ряд образцов, которые были научно-исследовательскими для проведения испытаний. Поэтому и нет окончательных тактико-технических характеристик", – говорит эксперт.

"Циркон" – сверхзвуковая ракета, и хотя система Patriot может ее сбивать, большая проблема – это подлетное время. При сверхзвуковой скорости в Киев ракета долетает через 3-3,5 минуты с территории Крыма.

Военный эксперт говорит, что в случае попадания "Циркона" в цель радиус сплошного разрушения может составлять до 500 метров.

"Она превратит в щебень дом, если она попадет в него. Если она входит в здание, то успевает долететь почти до подвала. Если здание пять-девять этажей, она взорвется в подвале и дом просто вдребезги разлетится. Если это современное здание с монолит-каркасной основой, она может пробить несколько этажей и разнести этаж, на котором взорвется", – объяснил Олег Жданов.

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