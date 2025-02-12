Удар по Киеву разнес промзону: охранник рассказал об удивительном спасении (фото, видео)

Мужчина говорит, что для него это фактически второй день рождения.

Удар баллистикой по Киеву 12 февраля разнес промзону, повреждены офисные здания. Охранник одного из них рассказал, как чудом спасся от гибели.

О пережитом мужчина поделился в комментарии корреспонденту ТСН Александру Романюку.

Охранник одного из помещений напротив поврежденного здания Михаил Иванович говорит, что для него это фактически второй день рождения. Мужчина спасся благодаря тому, что перед ударом пошел умываться.

"Я пошел к умывальнику умываться в то время, и здесь этот взрыв. На моих глазах из умывальника ушли дверь и окно. Будь я на посту, меня бы или зарезало, или не знаю что сделало. Ну меня поздравляют со вторым днем рождения. Вот мой пост, видите, что осталось", — рассказал охранник.

Он показал обломки российской цели: "Вот трофей, вот прилетело".

Охранник чудом спасся во время атаки на Киев 12 февраля/Скриншот с видео ТСН

Михаил Иванович также показал поврежденное здание, в котором работает.

"Вот пожалуйста. Двери уже поподнимали все, они все были повалены, окна разбиты. И так же второй этаж – тоже дверь, все. Остались только одни стены. Слава Богу, что жертв нет в офисе нашем", – отметил мужчина.

Охранник чудом спасся во время атаки на Киев 12 февраля/Скриншот с видео ТСН

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Напомним, из-за ракетного удара по Киеву в ночь на 12 февраля погиб человек, есть также пострадавшие и разрушения, возникли пожары. Чрезвычайники ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.