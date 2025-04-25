Удар по Киеву: Россия убила целую семью в комнате - подробности (фото)

Россияне в Киеве убили семью

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Стали известны новые подробности о семье, которую убила Россия своей ракетой во время удара по Киеву на ночь 24 апреля.

Как сообщили ТСН.ua в Киевском авиационном профессиональном колледже, среди погибших спасателями были найдены их студент, его мама и папа.

«Погиб наш студент 17-летний Даня Худяя. Этот парень был очень веселым, положительным, любил шутить, учился средне, все, что касалось учебной программы — сдавал. Активно занимался спортом, баскетболом. Возможно, мечтал стать баскетболистом», – рассказал нам староста группы Артем Назаренко.

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До этого Артем Назаренко добавил, что Даниил учился на втором курсе, овладевал специальностью «Авиационная и ракетная космическая техника».

В то же время другой представитель колледжа Сергей Толстой рассказал нам, что Даниил и его семья были 10,11 и 12 погибшими, которых нашли под завалами.

«До последнего сообщалось, что было 9 жертв. Но в конце дня, когда начали разбирать завалы на том месте, где была квартира Дани на первом этаже, нашли его и родителей. Из их семьи удалось спасти сестру Дани, это девочка-подросток, она сейчас в больнице. Как ей удалось спастись, затруднились ответить. Мне сообщали, что они все были в одной комнате», — рассказал Сергей Толстой.

К этому он добавил, что весь коллектив надеялся на последнее, что Данилу и его семье повезет, как нескольким другим.

«Надеялись на это и пришедшие на место трагедии одноклассники Дани… Оказалось, что погибло полсемья», — резюмировал Толстой.

Как выяснил ТСН.ua, в соцсетях друзья погибшего в память об этом студенте выложили видео, где этот парень шутит, выгуливает собаку и одевает модную куртку.

«Плачу второй день», — написала одна из корреспондентов, а другая ей ответила, что рыдает вместе с его одноклассниками.

Напомним, в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 — пострадавших.