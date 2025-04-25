Удар по Киеву: Россия убила жену мужчины, который вернулся из плена

Последствия атаки по Киеву

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Россияне накануне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Больше всего жертв в жилом доме в Святошинском районе столицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Киевлянин Александр рассказывает, что он на момент ракетного удара был в своей спальне. Предупреждение о баллистической угрозе увидел, но даже в коридор выбежать не успел.

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Весь разодранный стеклами побежал спасать других. В соседней комнате, говорит, ночевал ребенок. Его, уверен, спасло чудо.

"Это окно сюда вылетело. Все разнесло. У нее ни одной царапины", - говорит он.

Все вместе, рассказывает, выбежали в коридор. И успели спрятаться под лестницей. Тогда же раздался второй взрыв.

Удар был такой силы, что в домах вокруг вылетали двери, окна и сыпались стены. Николай проснулся от того, что его привалило оконной рамой. Несмотря на визуальный беспорядок, говорит, его квартира на 5 этаже пострадала даже меньше, чем те, что были ниже.

"Мы вышли руки ноги на месте. а под нами была женщина в белом, сейчас все фотографии с ней - она была на 4 этаже, ее задело. Третий этаж зацепило - мы несли на ковре", - говорит мужчина.

"Мужа и ребенка буквально выбросило в другой конец комнаты. А больше я ничего не помню. Вот такая ситуация. Главное, мы живы остались", - говорит местная жительница Виктория Бакал.

Но так, сквозь слезы говорят местные, повезло не всем. В один из почти двух десятков пострадавших домов напрямую попала северокорейская баллистическая ракета весом в тонну. Две трети дома просто сложились.

Последствия атаки в Киеве / © Associated Press

Уже за считанные первые минуты на место прибывала патрульная полиция, которая спасала тех, кто уцелел.

Одним из тех, кто выжил - был его друг детства Александр, рассказывает Алексей.

"Он взял ребенка на руки полуторагодовалого и начал выходить к лестничной площадке. И в это время женщина дособирала вещи, она рядом была, и в этот момент был мощный взрыв, и их завалило кирпичами. Саша накрыл свою дочь своим телом, чем спас ее жизнь и каким-то чудом сам уцелел", - говорит он.

Александра под обломками с ребенком нашли соседи. А вот жена - по дороге в больницу умерла от многочисленных травм.

Почти двое суток спасатели разбирали завалы дома. Говорят, по меньшей мере десяток его жителей перестали выходить на связь после прилета.

Рядом с руинами все время караулили заплаканные родные и друзья. Женщина умоляла полицейских отыскать дочь, которая не выходит на связь. Группа подростков здесь же - искала товарища, который жил на 1 этаже.

Работы спасатели иногда останавливали и просили тишины вокруг. Чтобы услышать под плитами тех, кто уцелел. Прямо на глазах журналистов из-под завалов достали 29-летнего мужчину. Он пробыл там 6 часов.

Кое-где, к тем, кто ждет, подходили полиция и психологи. Это означало лишь одно - под завалами нашли очередного погибшего.

Из-за российской атаки на Святошино погибли двенадцать человек, 87 пострадавших. 24 пострадавших - до сих пор в госпитале. Среди погибших - трое детей.

Больнее всего, говорит Александр, что многие пострадавшие уже не впервые страдают от войны. Говорит, в поврежденной квартире жили друзья-переселенцы из Скадовска, у которых гостил. Ранее скрылись от российской агрессии. Но кафир достался их и в столице. Товарищ Алексея, Александр — только в прошлом году вернулся из российского плена. А на этот раз оккупанты забрали самое ценное.

«Ребенок полуторагодовалый остался без мамы, на руках у папы», — говорит мужчина.

Сам Александр просит его не показывать. После обстрела у него ничего не осталось. Дом россияне разрушили, вещи и документы — потеряны. Сейчас обустраивает временное жилье, которое ему дали на работе.

Напомним, в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 — пострадавших.

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