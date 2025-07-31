Удар по Киеву: сын ждет маму, которая может быть под завалами (видео)

Сын ждет мать у завалов дома / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

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Житель Киева Владимир с самого утра ждет под развалинами дома, куда ударила Россия. Его мама, 60-летняя Светлана Николаевна должна была быть дома ночью. До сих пор на связь она не выходит, хотя вызовы по телефону идут. Женщина может быть под развалинами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Владимира, его мама жила на 8 этаже разрушенного подъезда дома.

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«Она была в это время дома — 100%. Спальни сейчас нет. Она не выходила в убежище. Я видел, что остался пролет там, где есть кухня. Если бы она там была, она бы выжила, или если бы выходила в коридор. К сожалению, ничего не осталось от ее спальни», — рассказывает парень.

Владимир говорит, что находится на месте трагедии с 7 утра, однако тела матери до сих пор не нашли

«Я оставил все данные, фотографии. Поэтому сейчас в ожидании», — отмечает сын.

Он добавляет, что через несколько дней мама собиралась уезжать из Киева в отпуск и у нее уже были билеты.

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«Утром я только начал звонить по телефону, когда увидел первые видео-фото. Телефон работал, и до сих пор работает, где-то под завалами лежит, но никто не отвечает… Ей 60 лет, светлый, очень приятный человек. Она работала на фарм-компании, где сейчас постоянно прилетают дроны и шахеды», — говорит Владимир.

Он отмечает, что по стечению обстоятельств другой дом в Киеве, где его мама родилась и выросла, а затем переехала оттуда, тоже недавно пострадал от российских обстрелов.

Владимир говорит, что в убежище его мама не ходила, потому что возле дома новое укрытие только строится, а в другое было далеко ходить.

Он жалуется, что ракеты и дроны регулярно пролетают над столичной Борщаговкой и наносят удары.

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«Я здесь тоже, на Борщаговке живу. Эти обстрелы, эти ракеты и дроны пролетают через эти дома. Я не знаю, какая зона дальше есть — промышленная есть или нет, но этот терроризм от рашистов это просто не укладывается в моей голове», — рассуждает парень.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Сын ждет маму под завалами разрушенного дома в Киеве

Напомним, что в результате последней российской атаки по Киеву погибли 16 человек, из которых двое детей.

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