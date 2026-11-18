Крымский мост

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Украина будет отвечать на российские удары в два-три раза сильнее. Так министр обороны Евгений Хмара прокомментировал поражение Керченского моста на пресс-конференции после «Рамштайна». В Брюсселе партнеры обсудили защиту украинского неба, помощь на зиму и совместное производство оружия.

Великобритания объявила о поставке более тысячи ракет для ПВО, а Германия — о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на американское вооружение.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Фибриг.

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Реакция партнеров на удар по Керченскому мосту и жесткое предупреждение России

Для министра обороны Евгения Хмары это первый очный «Рамштайн» на этой должности. И именно на нем немало времени уделяется обсуждению событий в Крыму. На итоговой пресс-конференции Хмара объясняет: удар по мосту — это ответ на российские атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, с первого октября Россия систематически наносит удары по мостам в Киеве, чтобы нарушить логистику и терроризировать мирное население. Украина имеет право защищаться и отвечать, подчеркнул министр.

Евгений Хмара, министр обороны Украины: «Мы имеем право защищаться. Мы имеем право отвечать на удары Российской Федерации. Один из примеров — то, что с первого октября Россия начала систематические удары по нашим мостам в Киеве с целью нарушения логистики и терроризирования нашего гражданского населения… Средства противовоздушной обороны нанесли мощный, сильный удар. Я хочу, чтобы Российская Федерация получила четкий сигнал: на каждый их удар по нашей территории мы будем отвечать в два, в три, а может, и в больше раз сильнее. И это сейчас наше правило».

Американский представитель — заместитель главы Пентагона Элбридж Колби — критикует удары на большие расстояния, мотивируя это тем, что они не приближают окончание войны и могут усилить готовность Кремля к эскалации. Но другие партнеры отзываются об операции одобрительно — как британский министр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ну а немецкий министр Борис Писториус очень четко говорит о российском воздушном терроре.

Борис Писториус, министр обороны Германии: «Должно быть ясно: критиковать такие удары на территории России, направленные на уничтожение стратегических военных объектов и объектов военного назначения, — на мой взгляд, довольно бессмысленно. Вместо того чтобы критиковать это, нам следует осуждать и обсуждать террористические удары, которые ежедневно и еженощно наносятся по гражданской энергетической инфраструктуре, объектам водоснабжения и теплоснабжения Украины. Это терроризм. И нам следует говорить именно об этом, а не о законных и правомерных ударах на территории России по объектам, которые не являются гражданскими».

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Новые поставки для ПВО: ракеты для Patriot и помощь от Великобритании и Германии

Партнеры объявили о новых взносах в фонд ПВО:

Великобритания передаст более тысячи ракет малой дальности, пусковые установки и более десятка радаров. Стоимость пакета — 240 миллионов фунтов .

Германия выделит 300 миллионов долларов на американское вооружение в рамках программы PURL. К пакету присоединяется Норвегия — речь идет, прежде всего, о ракетах для Patriot.

Украина также предлагает партнерам передавать перехватчики из своих запасов уже сейчас, а впоследствии заменять их ракетами из уже заключенных украинских контрактов. На следующий год Киев определил в качестве приоритетов противодействие российской баллистике, укрепление авиации и обеспечение войск дронами. Среди них — FPV, беспилотники для нанесения ударов на среднюю и большую дальность, перехватчики и логистические системы.

Совместное производство оружия и 62% финансирования на дроны

Евгений Хмара, министр обороны Украины: «Еще одно важное для нас направление — развитие совместных производств. У Украины есть боевой опыт и технологии, у партнеров — производственные мощности и инвестиции. Объединив эти возможности, мы сможем быстрее создавать необходимое вооружение и наращивать его производство. Для нас важен не только объем поставляемой помощи, но и качество этой помощи. И сегодня мы говорили о приоритетности поставок, о приоритетах финансирования. Считаем, что 62 процента должно быть направлено на дроны. Это и FPV, и middle-strike, и deep-strike, и логистические дроны. Поэтому для нас важно развивать совместное производство».

О еще одном совместном предприятии сообщил Борис Писториус — оно будет производить наземные беспилотники в Германии для Украины. Евгений Хмара пояснил: роботизированные системы должны все больше брать на себя обеспечение передовой, что позволит снизить риски для военных.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Крым без моста, Киев в пробках, а «Рамштайн» предоставляет деньги и оружие | ТСН 20:00 17 НОЯБРЯ

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