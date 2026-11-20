Крымский мост / © Associated Press

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В России не могут назвать сроки восстановления незаконного сооружения, которое они называют Крымским мостом. В то же время специалисты из других стран предполагают, что на его восстановление может уйти около двух лет. Точнее, могло бы уйти, ведь Украина этого не допустит.

Операция Сил обороны Украины по уничтожению Керченского моста состояла из семи этапов и в целом длилась около месяца, рассказал президент Владимир Зеленский. Этого момента украинцы ждали ещё с начала полномасштабного вторжения. Ведь Керченский мост — символ оккупации Крыма, слабости Запада и беспомощности Украины в 2014 году. Керченский, он же Крымский мост — воплощение безграничной путинской гордыни — простоял всего 8 лет.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

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Удар накануне саммита в Китае и реакция Трампа

Операцию по уничтожению Керченского моста неслучайно провели именно накануне саммита в Китае, где встречались Путин, Трамп и Си Цзиньпин. Встречу, которую российская пропаганда пыталась преподнести как «новую Ялту», намекая, что, мол, в Шэньчжэне они втроем разделят мир на зоны своего влияния, как после Второй мировой войны.

Но весь этот напускной пафос развеялся после того, как в канун саммита мировые СМИ пестрели кадрами моста с разрушенным пролетом автомобильной части и исчезнувшей под водой металлической аркой, которая удерживала конструкцию.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши: «Два нефтеперерабатывающих завода, авиабаза и половина Керченского моста за несколько дней. Похоже, у Украины есть свои козыри».

Пошутил глава МИД Польши Радослав Сикорский, намекнув на памятную встречу в Овальном кабинете, где Трамп отчитал Зеленского. Сейчас, похоже, он снова недоволен. Журналист NBC News Гейб Гутьеррес рассказал о своей беседе с Трампом, в которой президент США упомянул о реакции Путина на разрушение моста.

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Гейб Гутьеррес, журналист NBC News: «Он сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был очень зол на президента Зеленского из-за того удара по мосту, который соединяет Россию с оккупированным ею Крымом. Трамп сказал, что реакция Путина понятна».

Но теперь Зеленский гораздо меньше беспокоится об их чувствах. Он говорит: пусть зима и будет действительно тяжелой, но после неё ситуация может существенно измениться. Это явный намек на ожидаемый поворот в политической ситуации в США после поражения партии Трампа на выборах.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Тяжелая зима. Но после зимы наступит не только весна, но и Конгресс. Так что посмотрим, где мы окажемся после этой зимы».

Блеф Кремля о переговорах и «признак слабости России»

Путин заявляет, что берег этот исключительно гражданский объект как зеницу ока: запрещал перевозить по нему что-либо военное и даже топливо. Мост, обещает он, восстановят, но теперь о прекращении огня речь больше не пойдет. И это, конечно же, ложь, потому что и раньше ни на какое прекращение огня он никогда не соглашался, а переговоры лишь имитировал.

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Владимир Путин: «После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем, будем отвечать».

Владимир Зеленский, президент Украины: «Россияне весь этот год отказываются от деэскалации. С ними об этом говорили разные партнеры. И на всё Путин отвечал отказом: деэскалация в сфере энергетики, деэскалация в Чёрном море, другие форматы прекращения огня. На всё в России ответили одно — отказались».

Россия проиграла этот год на поле боя, говорит Владимир Зеленский. Поэтому и продолжает наносить удары по мирным жителям. Эту точку зрения разделяют и европейские лидеры. На встрече «Коалиции желающих» в Берлине канцлер Фридрих Мерц вновь подчеркнул, что помощь Европы Украине будет продолжаться, чтобы добиться мира с позиции силы.

Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии: «То , что Украина нанесла серьёзный ущерб Керченскому мосту, — это явное предупреждение и признак слабости России. Только в октябре Россия потеряла 50 тысяч военнослужащих. Это масштабы, сопоставимые с американскими потерями за всё время Вьетнамской войны. И столько Россия теряет за один месяц. Поэтому Россия должна понять: пора заключить мир и сложить оружие».

«Паляницы», «Фламинго» и «Нептуны»: как разрушили мост и перекрыли фарватер

Исследователи из проекта «КиберБорошно» провели реконструкцию операции: показали, как накануне атаки Силы обороны зачищали район от ПВО и РЭБ. Затем реактивные ракетодроны нанесли удар по арке автомобильного моста и повредили эту несущую конструкцию — это сделало последующие удары более эффективными. Далее «Паляницы» попали в автомобильный мост, и пролет обрушился вместе с аркой. После этого по железнодорожному мосту волной полетели ракеты «Фламинго», «Нептуны», реактивные дроны Ruta и Ан-197. А во время третьей атаки — это уже визуализация проекта «Днепр Осинт Гарбуз» — по железнодорожной части моста били «Нептуны».

Железнодорожный мост устоял, но получил повреждения. А вот автомобильная арка обрушилась поперек фарватера Керченско-Еникальского канала и перекрыла проход судов между Азовским и Чёрным морями.

Трасса Р-280, идущая из Ростова вдоль Приазовья через оккупированные территории Украины, — теперь последняя транспортная артерия, обеспечивающая сообщение Крыма с Россией. Но украинские военные держат её под таким плотным огневым контролем, что её официальное название давно забыли и называют просто «дорогой смерти».

Пустые заправки в Севастополе и последствия для российской армии в Крыму

Наученные горьким опытом жители полуострова быстро сообразили, что означает разрушение Керченского моста. Еще ночью, после первых ударов по мосту, они бросились штурмовать заправки.

Местные жители не верят обещаниям оккупантов быстро отремонтировать мост. Также они не слишком полагаются на обещанные паромы, ведь с осени из-за штормов паромные перевозки в Чёрном море значительно затрудняются, и рейсы постоянно переносят.

В то же время вывод моста из строя означает не только трудности для населения Крыма, но и затруднение или прекращение поставок военной техники и боеприпасов. Мыс Чауда, аэродромы Кача, Гвардейское, Белогорск — каждую ночь с этих полигонов в Крыму оккупанты запускают по украинским городам ракеты и «Шахеды». Этот террор россияне уже не смогут продолжать столь же интенсивно, если их пусковые установки на полигонах в Крыму будут стоять пустые.

Кроме того, россиянам необходимо обеспечивать не только полуостров, но и свою военную группировку на захваченной части Запорожской и Херсонской областей. Даже медленное истощение ресурсов в этом случае поможет Силам обороны Украины вытеснять оккупантов.

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