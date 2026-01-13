Удар по пляжу и жилому кварталу: новые подробности обстрела Одессы

Одесса / © ТСН

Реклама

Шесть человек пострадали в результате ночного налета россиян на Одессу. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в две волны, попав в детские сады, медицинские учреждения, жилые дома и даже набережную. Как только прозвучал отбой тревоги, коммунальщики и спасатели приступили к ликвидации последствий.

О ночной атаке и невероятной сплоченности одесситов — в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Удар по Ланжерону и парку Шевченко

«Мы сейчас на побережье, где ночью также раздавались взрывы. Вот на этом пляже Ланжерон вражеский шахед влетел в песок и сдетонировал», — передает Сергей Осадчук.

Реклама

Из-за взрывной волны частично разрушены конструкции на пляже, пострадали ресторанчики и кафе, которые работали во время летнего сезона. Изуродован даже развлекательный комплекс, расположенный выше в парке Шевченко.

Ад в центре города: три «Шахеды» на один квартал

Однако наибольшие разрушения претерпел жилой квартал в центре Одессы. Там на площади в несколько сотен квадратных метров взорвались аж три «Шахеды». В результате атаки пострадали шесть человек. Сейчас в больнице находятся две женщины.

Самая тяжелая ситуация у 48-летней жительницы дома, стоящего рядом с эпицентром. У женщины диагностировали перелом конечностей, утром ее прооперировали.

В ГСЧС сообщили, что за ночь зафиксировали полтора десятка обращений к психологам, которые работали непосредственно на местах ударов.

Реклама

Марина Аверина, пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области: «Люди были в очень разном эмоциональном состоянии, много людей, которые выходили именно из многоэтажек где у них повыбивало окна, они выходили с животными с детьми и им нужна была помощь, которые и оказывали наши психологи».

«Если бы не проснулись — посекло бы стеклом»

Когда взошло солнце, масштаб разрушений стал очевидным. Жители израненного квартала вспоминают пережитое с ужасом.

Лилия, местная жительница: «Ну очень было страшно, очень. Первый взрыв, потом второй, потом третий и повыбивало все окна, очень было страшно… Нет ни одного целого стекла. Если бы мы не вышли, не проснулись заранее, то мы бы как раз попали под эти все волны и посекло бы всех стеклом».

Полина, местная жительница: «В убежище не побежала, хотя оно у нас есть, не успела просто. Выскочила в коридор потому что уже летели стекла — там уже на мою постель, здесь уже все повылетало. Видите: двери, все! И из этих баррикад выбрались наверх, шок, хорошо что входная дверь открылась. Сотрудница, она выше живет, у нее также погром, но все равно пришла мне помогать потому что у нее немножко лучше, у меня совсем плохо было».

Реклама

Сплоченность на фоне руин

Именно в такие минуты Одесса демонстрирует свою настоящую силу — сплоченность. Те, кто пострадал меньше, сразу пошли помогать соседям, в чьих домах разрушения катастрофические. Сергей Осадчук отмечает, что видел как минимум три полностью изуродованные квартиры, где люди работали вместе.

На месте работают десятки коммунальщиков. Их главная задача — забить окна пленкой, ведь ночью температура в Одессе опускалась до минус семи градусов.

Тяжелая техника оперативно расчистила дорогу от обломков, восстановив проезд уже к утру.

Дворники вымели тонны разбитого стекла со дворов.

Развернут оперативный штаб, где люди греются, получают помощь и пишут заявления на компенсацию за поврежденное имущество.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 новости 13 января. ОФИЦИАЛЬНО! Шмыгаль уволен! Что с Федоровым и малышом?