Удар по российской экономике: когда у Путина закончатся деньги и люди на войну и убийства украинцев

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предлагает физически ликвидировать Путина. Действительно, если изучить русскую историю, все революции в России начинались и заканчивались на самой верхушке. Не редко русских царей убивали свои же.

Полномасштабная война России против Украины длится уже девять дней. Враг потерял более 10 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Скоро они не досчитаются своих солдат больше, чем за две чеченские войны. Хотя Путина это мало волнует. Россияне возят с собой мобильные крематории, чтобы уничтожать "живые" доказательства войны. В оккупированный украинский Крым они пачками свозят своих раненых солдат без рук и ног. Но Путина это не останавливает, хоть ему и пришлось признать, что Россия несет потери в войне против Украины. Но цифры в голове российского Минобороны что-то уж слишком оптимистичные: почти 500 убитыми и около 1600 ранеными.

Закрыть небо

Ночью 4 марта российские танки обстреляли Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Снаряды попадали прямо по блокам. Вспыхнул пожар. К счастью, к утру его удалось ликвидировать. Но цель Кремля ясна – шантажировать мир ядерной катастрофой. Путин, который не выходит из своего бункера, прекрасно понимает, что авария на ЧАЭС — это еще "цветочки" по сравнению с тем, что может быть, если произойдет взрыв на Запорожской АЭС, где шесть энергоблоков.

Причем первую волну радиационного удара примут на себя Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и другие российские города. Хотя россияне должны давно понять, что Путину на них наплевать. Они для Кремля просто пушечное мясо. "Страна рабов, страна господ…" – писал Лермонтов, которым они так гордятся. Россиянам уже обрезали доступ к Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, закрыли ряд СМИ, введя штрафы от 200 тыс. до 1,4 млн грн и уголовную ответственность для тех, кто будет говорить правду о войне против Украины.

Что еще нужно Западу, чтобы обеспечить над Украиной бесполетную зону? Хорошо, что хоть приняли к рассмотрению нашу заявку на членство в ЕС. Владимир Зеленский стучался ко всем мировым лидерам. Но в НАТО, США и ЕС считают, что закрытие неба спровоцирует Третью мировую войну. Дорогие западные лидеры – она уже началась. И не факт, что Путин не ударит своими ракетами по вашим мирным городам. Ведь уже не секрет, что на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине Путин решил повторить то, что в свое время сделал с Ичкерией во время Второй Чеченской войны, когда авиацией и артиллерией стер с лица земли целые города.

"Если вы (Запад – ред.) не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте нам срок — когда. Какое количество людей должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, чтобы они улетели, чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли? Сколько нужно? Количество скажите. Я уйду, мы будем считать, и подождем к этому моменту", — заявил Зеленский.

При этом Белый дом рапортует, что Россия уже отстреляла по Украине около 500 ракет, завела 90% своих солдат, которых собрала на наших границах, а собрала она до 200 тыс. живой силы, и все еще планирует взять Киев. Нет единства и в Евросоюзе. Пока одни говорят, что не будут воевать за Украину, другие просят помочь нам в создании системы противовоздушной обороны, иначе, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, доминирование России в воздушном пространстве приведет к еще большим гражданским потерям, потому что аппетит Путина безграничный.

Санкции Запада: достаточно ли?

Россия превратилась уже не просто в мирового изгоя – она стала вторым Ираном и Северной Кореей. Россияне еще будут долго отхаркивать экономические последствия разрешенного Путиным геноцида украинцев. Лихие 90-е, как они их называют, и дефолт 1998 года они еще будут вспоминать с улыбкой. Да и армия у россиян, как оказалось, бутафорна. Потому что бомбить жилые кварталы и стрелять из танков по АЭС – это не маркеры успеваемости боевых действий.

Уже неделю фондовый рынок Московской биржи не работает и не заработает до 9 марта. Его закрыли, чтобы никто не мог продать российские акции. Центральный банк России просто боится открывать торговлю ценными бумагами, потому что уже нечем торговать. По крайней мере, с российской стороны. Цена акций крупнейшего российского банка Сбербанк на Лондонской бирже упала до $0,01. Скоро покупателям начнут доплачивать за покупку кремлевских активов

О километровых очередях россиян к банкоматам, чтобы снять наличные, не писал только ленивый. Ну а ипотека и кредит на авто – это развлечение богатых – ставки уже повысились на 10%. Даже iPhone россияне больше не смогут купить, потому что Apple ушел с рынка, что сразу же сказалось на остатках "яблочного" товара в России. Айфоны там продают по 60 тыс. грн. На очереди – заморозка депозитов рядовых россиян, потому что Путину же придется из чего-то финансировать войну против Украины.

Российский рубль пошел не просто в пике, а ко дну, потеряв половину своей стоимости. Однако, по мнению The Economist, Западу еще есть куда стремиться, ведь, например, во время дефолта 1998 года российская валюта обесценилась более чем на 70%. С попытками удержать курс и связанное закрытие Московской биржи: правительство запретило иностранцам продавать российские активы; заставил экспортеров продать 80% своей валютной выручки внутри России, а россиянам – переводить валюту за границу; и, что не менее цинично, прекратил выплату процентов иностранным инвесторам по своему госдолгу, чтобы пустить их на войну.

Но ликвидности это вряд ли прибавит. Ведь напомним, что США и ЕС санкционировали российские золотовалютные резервы. Путин к этому готовился, поэтому с 2015 года увеличил их объем на 71% в золоте и китайских юанях, сокращая долю в евро и долларах. Ну и собственно развернул полномасштабную войну против Украины, когда цены на газ на пике. Однако около 70% резервов находятся в странах, введших санкции. То есть, на сегодняшний день они заморожены и свободных средств, которыми можно сдержать падение рубля, в России осталось около $300 млрд. Один день войны России обходится около $20 млрд. То есть, за 9 дней там сожгли почти $200 млрд. Остается разве что грызть золото, которое накапливал Путин, или включить печатный станок, что непременно раскрутит инфляцию еще больше.

Что не так с санкциями?

Во-первых, семь российских банков (не самых крупных) ЕС отрезает от международной банковской системы SWIFT только 12 марта. Не поздно? Можно это сделать, в принципе, позже, когда еще несколько десятков российских ракет попадут в жилые дома, школы и детские сады. При этом в черном списке нет Сбербанка и Газпромбанка, через которые Россия проводит свои платежи за продажу нефти и газа. Более того, ЕС не заморозил активы "Сбербанка", ВТБ и "Газпромбанка".

Во-вторых, мир так и не отказался от российской нефти и газа. Особенно Европа, получающая из России 40% газа и около 30% нефти. Фактически Евросоюз продолжает финансировать войну Путина против Украины. При этом очень странно слышать комментарии некоторых европейских экспертов, мол, Россия может выдержать удар от западных санкций, даже если будет продавать меньше нефти и газа, но по большей цене.

В свое время ЕС и США вводили полное эмбарго на экспорт иранской нефти и газа. Что им мешает сделать то же самое сейчас с российскими углеводородами? Цинизм в том, что европейские страны, наиболее зависящие от российского газа (а это Германия, Венгрия, Австрия, Италия), против запрета экспорта, потому что это ударит по тарифам, ценам и, в конце концов, как они считают, их политическим рейтингам.

И снова мы сталкиваемся с тем, что для кого-то нефть и газ важнее жизни украинцев, каждый день умирающих за то, чтобы сытые европейцы сидели в уюте и тепле. Да, сейчас даже Китай отказывается покупать российскую нефть, а судоходные компании, которым принадлежат нефтяные танкеры, отказываются ее загружать. Акции четырех российских нефтегазовых компаний, чьи акции составляют треть рыночной капитализации Московской биржи, упали на 97%.

Но, надолго ли это? Цена газа на европейских спотах в пятницу, 4 марта, достигла $2 тыс., нефти – $112. Да, многие опасаются покупать российское сырье, чтобы не попасть под санкции. А если Россия предложит хорошую скидку? На фоне пиковых цен Кремль продолжит зарабатывать, продавая нефть и газ, и, таким образом, финансируя войну против Украины.