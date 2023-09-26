Удар по штабу Черноморского флота РФ: Свитан рассказал, как на самом деле это повлияет на войну

Во временно захваченном Севастополе 22 сентября был атакован штаб российского Черноморского флота. В результате удара погибли 34 офицера, среди них — командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. Однако это сильно не выбьет войска обороняющихся россиян — неделю максимум.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Скорее всего, 34 офицера – это цифры по двум командным пунктам. Перед этим был уничтожен запасной командный пункт и через день уже последовал удар по пункту, который на тот момент находился в штабе Черноморского флота РФ. То есть, это общие цифры по двум ударам”, — сказал эксперт.

“Дело в том, что лава “запасных” у россиян очень велика – тысяча генералов и командного состава. Поэтому это на неделю выбьет из управления действия Черноморского флота”, — считает он.

“Возможно, это и спровоцировало их неучастие в той волне авиационных ракет Х-101, Х-555, которая была несколько дней назад. А дальше они снова настраиваются, перехватываются управления”, — отметил Свитан.

“То есть такой удар сильно не выбьет обороняющиеся войска россиян. В обороне в этом смысле гораздо легче действовать. Если бы они в наступлении сейчас действовали, тогда удар по штабам серьезно выбивал бы их с темпов наступательных действий», — отметил эксперт.

“Тем не менее, это все-таки удар по верхушке руководства Черноморского флота. Это, как минимум, неприятно российскому командованию», — резюмировал он.

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Удар по штабу Черноморского флота РФ: что известно

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Оккупанты подтвердили удар по штабу Черноморского флота.

После поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них — командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

Российские кафиры хотят устроить " крестный ход " в Севастополе с иконой Федора Ушакова, которая якобы была в здании штаба Черноморского флота РФ во время удара и уцелела.

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