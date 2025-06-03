Удар по стратегической авиации: эксперт объяснил, в каком состоянии самолеты и сможет ли РФ их часто использовать

Авиация РФ

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Россия пыталась уберечь свою стратегическую авиацию от ударов, а потому размещала ее на защищенных аэродромах. В то же время, российская стратегическая авиация является устаревшей и имеет ограниченные ресурсы.

Об этом в комментарии Маричке Падалко сказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Авиаэксперт отметил, что РФ пыталась защищать свою стратегическую авиацию от ударов.

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«Россия не может строить любой из самолетов стратегической авиации. Безусловно, мы видели путинскую пропаганду относительно того, что они там, так или иначе, построили новый самолет Ту-160, но надо заметить, что этот самолет был построен исключительно за счет остатков некоторых элементов, которые остались в наследство от Советского Союза. И до сих пор Россия так и не смогла повторить технологию создания титановой балки, которая крепит весь этот самолет, на которой держится вся архитектура этого самолета», — пояснил авиаэксперт.

Эксперт отметил, что у РФ есть и проблемы с двигателями к самолетам.

«Двигатели на новых самолетах были поставлены из старых самолетов, которые уже эксплуатировались. То есть мы понимаем глубокую проблему стратегической авиации. Дополнительно, неожиданное длительное использование — это существенное уменьшение ресурса», — сказал Анатолий Храпчинский.

Эксперт отметил, что таким образом у России есть еще немного таких самолетов и они тоже имеют ограниченный ресурс.

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Напомним, 1 июня СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ. Одновременно было поражено четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессора: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.