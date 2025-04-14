Удар по Сумам: российская ракета убила 11-летнего Максима и его родителей по дороге в церковь

Наталья Мартыненко, ее муж Николай и их сын Максим были убиты в Сумах российской ракетой в Вербное воскресенье / © ТСН

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Стали известны новые щемящие подробности о семье Мартыненко, которую вместе с другими людьми убила российская ракета в Сумах в Вербное воскресенье, 13 апреля. Напомним, во время удара российские ракеты убили среди прочих Наталью Мартыненко, ее мужа и их 11-летнего сына Максима.

Как рассказала ТСН.ua коллега и подруга погибшей Наталии Мартыненко, Лилия Курасова, по ее данным, семья Мартыненко в момент ракетного удара либо ехала в церковь, либо возвращалась оттуда.

«Я и подруга, и коллега Натальи. Я знала всю ее семью — и мужа, и ее сына Максима. Это была чистая и искренняя семья. У них за душой никогда ничего не было тяжелого, они верили в чистое и светлое. Они очень верили в то, что добро победит», — говорит Лилия Курасова.

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По ее словам, Наталья хотела получить специальность педагога и пошла учиться.

«Потом вернулась к работе (косметический бизнес — Ред.). Наталья была настолько положительным человеком, что это было иногда сложно понять. Я не понимаю, почему люди, которые искренне верили в прекрасное, почему их не стало…», — едва сдерживая слезы, рассказывает Лилия.

И продолжает: «Максим очень хотел быть профессиональным футболистом. Родители все делали для Максика, организовывали для него поездки на соревнования. Он вырос у меня на глазах».

По словам Лилии Курасовой, у супругов Мартыненко была проникновенная история любви.

«Я помню, как Николай делал Наталье предложение. Это было на Крещатике в Киеве, он очень громко признался ей. Он очень ее любил, был готов на все ради нее. Носил ее на руках в прямом смысле, хотя был меньше ее. Это было так мило…«, — говорит Лилия Курасова.

К этому она добавляет: «Они хотели еще родить ребенка, но у них не получилось. Всю нерастраченную любовь они давали Максиму. Наталья мечтала быть счастливой, мечтала о том, что добро победит, что все мы будем счастливо жить в Украине, мечтала о собственном деле».

Кроме того, Лилия рассказала, что у погибшей Наталья осталась тяжелобольная лежащая мама.

«Она очень давно прикована к кровати, у нее первая группа инвалидности, она не двигается. Наташа и Николай были единственными, кто ухаживал за ней. Сейчас буду выяснять, как можно помочь этой женщине», — говорит Лилия.

По ее информации, семья Мартыненко попала под удар российских ракет в то время, когда ехали в свою церковь.

«Муж Натальи был эдаким добряком. Не все хорошо у него складывалось в жизни, но наилучшим было то, что он встретил Наташу и они создали семью. Был очень простым человеком, трудягой. Наивысшей ценностью для него была его семья», — говорит Лилия Курасова.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Сумы: много погибших, есть раненые.

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