Удар по урожаю, насекомых и экологии: в Черкасской области авиация распылила над огородами химические вещества

Удар по урожаю, насекомых и экологии: в Черкасской области авиация распылила над огородами химические вещества

Местные жители не знают, какое именно вещество распылили из воздуха и чем оно опасно. Однако эксперты говорят, что урожай теперь лучше не употреблять.

В поселке Веселовка Черкасской области фермеры с авиации распылили на огороды частных домов химические вещества. В результате чего у владельцев хозяйства пострадал урожай. Обрабатывать же аграрии должны были не землю местных жителей, а сельскохозяйственные поля.

ТСН.ua выяснил, что произошло с урожаем и чем вредит авиационная обработка полей окружающим территориям.

Что произошло

Как стало известно, происшествие случилось 14 сентября в небольшом поселке в Христиновском районе Черкасской области. Там местные жители услышали в небе рев двигателей самолета, а затем обнаружили, что их урожай пострадал от неизвестного химического вещества.

"Вокруг поселка растут поля с подсолнечником. Их обрызгивают каким-то химикатом, чтобы они быстрее сохли. На этот раз самолет летал и разворачивался прямо над деревней. Пострадали около 70% городов", — рассказал ТСН.ua местный житель Антон Лисовенко.

Кто именно занимался обработкой полей, сейчас неизвестно. Селяне только строят догадки, чьих рук это могло быть.

"Пострадала капуста. Видно, что на нее попала какая-то химия. Она сушит растения. Тоже видно и на листьях свеклы, на деревьях. А обрабатывали с авиации чьи-то частные поля. Ветер не учли и все это задуло к нам", — подчеркнул Антон Лисовенко.

Он также добавил, что авиация, которая распыляет над полями химические вещества, должна обрабатывать участки на расстоянии минимум одного километра от населенных пунктов.

Вторит ему и биолог Вадим Манюк. По его словам, обработка полей с воздуха — непосредственно вредит не только растениям, но и популяции насекомых.

"Трудно сказать, какие будут последствия для людей, для культур и огородов, потому что мы не знаем, что именно распылили из самолета. Но я бы начал с того, что сегодня авиационную обработку вообще нужно запретить. Особенно в густонаселенных районах", — делится с ТСН.ua кандидат биологических наук, доцент кафедры географии Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Вадим Манюк.

Проблема такого типа обработки полей в том, что она она происходит с воздуха. А воздушные потоки, в свою очередь, могут перемещаться непосредственно в густонаселенные районы.

"Даже если маршрут самолета проходит за селом, все равно это "каменный век". Ветер переносит облако препарата и накрывает им сады, дикую природу. Таое облако может уничтожить популяцию каких-то насекомых. Другое дело, когда речь идет о наземной обработке полей. Там для окружающих территорий последствия гораздо меньше", — объясняет Вадим Манюк.

Насколько это вредно

По словам экспертов, питаться урожаем, на который попали химические вещества, — нельзя. Это может привести к отравлению. Кроме того, обработка может привести к полному уничтожению озимых культур.

"Есть препараты на основании неорганической химии, которые прекращают рост растений. Эти препараты токсичны для людей. Они могут вызвать отравление. Но овощи, пострадавших в данном случае, скорее всего не смертельно ядовиты, но их все равно лучше не употреблять. Обработка могла повлиять на озимые культуры. Если они не будут полностью уничтожены, то в любом случае остановят рост — ожидать от них урожай не стоит", — резюмировал кандидат биологических наук, доцент кафедры географии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара Вадим Манюк.

Напомним, что в Днепре среди реки образовался остров. Жители города стали задавать вопрос, это — природное чудо, или признаки экологической проблемы.

Новости Украины: в Черкасской области огороды местных жителей из авиации обработали химическими веществами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку