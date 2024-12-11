Удар по Запорожью: люди, которые выжили во время обстрела клиники, рассказали о российском теракте

В Запорожье чрезвычайники спасли двух женщин, оказавшихся под руинами после российского ракетного удара. Пострадавшие смогли дозвониться в ГСЧС и рассказать, где именно находятся. Накануне оккупанты баллистикой атаковали жилые кварталы Запорожья: 7 человек погибли, 22 ранены. Эпицентром попадания стала частная клиника, но повреждены и соседние многоэтажки и учебное заведение.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Днем 10 декабря российские террористы ударили по Запорожью. Попали в частную клинику, под руинами оказались люди. Сразу после удара возле медучреждения собираются люди – это родные медработников и пациентов, которые во время удара были в клинике. Без отдыха работают и спасатели, завалы обследуют служебные собаки. Надеются спасти заблокированных потерпевших.

На место удара приходят люди

Анна работает в этой клинике офтальмологом, говорит, взрыв даже услышать не успела, как внезапно на нее начал падать потолок.

"Взрыва я не слышала. Потолок падает мне на голову. Рядом была другая врач. Ее придавило. Когда я вылезла, начала кричать – спасайте. Позвонила мужу, он прибежал. Спасатели приехали", – говорит врач Анна Зубченко.

Врач говорит, во время попадания внутри было около двух десятков человек – это медики и пациенты. Взрывная волна была такой силы, что разбила также кафе рядом, повреждения получил и соседний лицей. В момент удара в нем находились шесть человек – персонал, преподаватели и директор.

"Был дикий взрыв, мы побежали на первый этаж. Там у нас есть кладовка из гипсокартона, ну это для нас успокоение, что это наше убежище", – говорит директор еврейского лицея Долина Шальмина.

В лицее разбита система отопления, вода с третьего этажа течет на первый, взрывной волной вынесло окна, разбило забор и фасад.

Последствия обстрела Запорожья

На месте вражеского удара по клинике сразу развернули поисковую операцию, ведь на связь не выходило несколько человек. Палатки с горячим чаем и едой развернули волонтеры.

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Напомним, уже 19 часов продолжается спасательная операция после вражеского удара по центру Запорожья. В результате атаки погибли 7 человек. Под завалами есть еще люди.

Звонили из-под завалов! Россияне попали по больнице в Запорожье!

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