Удар по заводу, авиабазе и паника под Москвой: что известно о массированной атаке на Россию (видео)

Последствия атаки на «Борисоглебск»

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Жаркая ночь в России: украинские беспилотники сегодня нанесли один из самых масштабных успешных ударов по критически важным объектам военно-промышленного комплекса, топливной инфраструктуре и авиабазе на территории Российской Федерации. Атаки зафиксированы в различных регионах РФ, в том числе и на значительном расстоянии от линии фронта.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Нападение на Татарстан

Республика Татарстан — почти 1200 километров от украинской границы — именно такое колоссальное расстояние сегодня успешно преодолели наши дроны, чтобы доставить украинские санкции прямо в город Нижнекамск.

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На многочисленных видео с местных Telegram-каналов отчётливо слышен гул украинских БПЛА и откровенные стенания местных жителей, но при этом не слышно ни одного залпа российских зениток или хотя бы единичных выстрелов из стрелкового оружия, которое обычно оккупанты используют для сбивания дронов. Результат такой «эффективной» работы вражеской ПВО вполне предсказуем.

Россияне в панике снимали происходящее и кричали: «Ну как его пропустили?». Через мгновение на кадрах запечатлено, как очень интенсивно и ярко горит их предприятие, а на фоне эвакуации громко воет сигнал воздушной тревоги.

Этот пожар теперь хорошо виден даже из соседних городов. Настолько ярко горит промышленное предприятие «Нижнекамскнефтехим». Это крупный химический комбинат, производящий синтетический каучук, который является критически важным компонентом для всего российского ВПК. Однако сегодня на этом заводе, вероятно, объявят выходной. Местные жители жалуются на камеру: «В принципе, даже из дома выходить не стоит, у нас здесь какой-то кошмар творится. Что-то непонятное происходит в Нижнекамске, и от гари воняет так, что просто невозможно».

Однако это был не единственный визит украинских дронов в город. Одновременно под мощным ударом оказался еще и крупный объект топливно-энергетического комплекса России, который очень удобно располагался в той же промзоне, что и химическое предприятие. Очевидцы снимали прилет прямо на территории предприятия.

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Горящий НПЗ в Саратове и ракетная угроза под Москвой

А это уже Саратовская область. Очевидно, после этой бурной ночи местных водителей ждут километровые очереди за бензином. Там под прицельной атакой находился крупный нефтеперерабатывающий завод, который производит около семи миллионов тонн нефти в год. На предприятии разразился масштабный пожар. Как официально сообщают местные власти, на этом промышленном объекте уже есть погибший и раненые.

Что касается пораженных исключительно военных целей, то больше всего в эту ночь пострадала именно российская авиация. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по военному аэродрому в Борисоглебске Саратовской области. Помимо того, что там постоянно базируются российские истребители и бомбардировщики, этот аэродром считается одним из ключевых учебных авиационных центров военно-космических сил РФ.

Сегодня ночью от пронзительных звуков сирены просыпались даже в самой столице России. В Московской области дважды за ночь официально объявляли о серьёзной ракетной угрозе. А автомобильное движение по крупной трассе Ярославль–Москва из-за высокой активности украинских дронов властям даже пришлось полностью перекрыть.

Разгром «теневого флота» оккупантов в Азовском море

Ну и это еще далеко не вся добыча украинских Сил обороны за последнее время.

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Прошлой ночью наши дроны дальнего действия успешно поразили ещё 9 российских танкеров так называемого «теневого флота» в акватории Азовского моря. Об этом официально сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровди.

Итак, только с начала этой недели на нашем общем счету уже 19 потопленных крупных танкеров страны-агрессора, а также один сухогруз и стратегический паром в Керчи. В целом же прошлой ночью в оккупированном Крыму и на юге временно оккупированных украинских территорий были успешно поражены 53 важные военные цели и 6 крупных электроподстанций.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 8 ИЮЛЯ | ОЧЕРЕДНАЯ НОЧЬ под обстрелом: что Россия натворила в Киеве и области СЕГОДНЯ

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