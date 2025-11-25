- Дата публикации
Удар по жилому дому в Киеве: дрон влетел в квартиру, очевидцы рассказали о страшной ночи
Ужасная ночная атака на Днепровский район столицы. Вражеский дрон попал в многоэтажку, превратив ее в огненную ловушку.
Россияне в ночь на 25 ноября нанесли удары по Днепровскому району Киева. В жилую 9-этажку попал вражеский ударный беспилотник, унеся жизни двух человек.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая.
Попадание пришлось в квартиру на седьмом этаже, после чего вспыхнул масштабный пожар, охвативший верхние этажи. Люди оказались в огненной ловушке, о чем свидетельствуют ужасные кадры с места происшествия, где жильцы кричали о помощи.
«Полтретьего где-то раздавался дрон, потом взрыв был очень громко. У соседки выгорела квартира, это как раз в нее прилетело. Там все хорошо, соседка была в селе. Единственное что пес, возможно, погиб, который там оставался», — рассказал местный.
Люди говорят: «Родились в рубашках»
Жители верхних этажей рассказали, как спасались от едкого дыма и огня.
«Мы на восьмом этаже, мы вскочили, думали, это в доме напротив, — поделилась пара, которая жила над местом удара, — Мы выходили через дым. Намочили полотенца и выскочили. Я не знаю, как мы шли, люди, женщина в крови была. Мы считаем, что родились в рубашках, потому что немного правее, и это бы к нам было».
На месте попадания с ночи работают спасатели, разбирая завалы. Пострадавший подъезд до сих пор заблокирован.
Последствия для соседних домов
Взрывная волна выбила немало окон и балконных рам даже в соседних многоэтажках.
«Это ужас, с ребенком в хранилище не ходили, в коридоре сидели, это просто ужас» — плача рассказала одна из жительниц.
На месте развернуты оперативные штабы, которые предоставляют людям необходимые материалы, в частности пленку, чтобы быстро закрыть выбитые окна от холода и влаги.
