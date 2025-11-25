Удар по жилому дому в Киеве: дрон влетел в квартиру, очевидцы рассказали о страшной ночи

Последствия обстрела Киева / © ТСН

Реклама

Россияне в ночь на 25 ноября нанесли удары по Днепровскому району Киева. В жилую 9-этажку попал вражеский ударный беспилотник, унеся жизни двух человек.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая.

Попадание пришлось в квартиру на седьмом этаже, после чего вспыхнул масштабный пожар, охвативший верхние этажи. Люди оказались в огненной ловушке, о чем свидетельствуют ужасные кадры с места происшествия, где жильцы кричали о помощи.

Реклама

«Полтретьего где-то раздавался дрон, потом взрыв был очень громко. У соседки выгорела квартира, это как раз в нее прилетело. Там все хорошо, соседка была в селе. Единственное что пес, возможно, погиб, который там оставался», — рассказал местный.

Люди говорят: «Родились в рубашках»

Жители верхних этажей рассказали, как спасались от едкого дыма и огня.

«Мы на восьмом этаже, мы вскочили, думали, это в доме напротив, — поделилась пара, которая жила над местом удара, — Мы выходили через дым. Намочили полотенца и выскочили. Я не знаю, как мы шли, люди, женщина в крови была. Мы считаем, что родились в рубашках, потому что немного правее, и это бы к нам было».

На месте попадания с ночи работают спасатели, разбирая завалы. Пострадавший подъезд до сих пор заблокирован.

Реклама

Последствия для соседних домов

Взрывная волна выбила немало окон и балконных рам даже в соседних многоэтажках.

«Это ужас, с ребенком в хранилище не ходили, в коридоре сидели, это просто ужас» — плача рассказала одна из жительниц.

На месте развернуты оперативные штабы, которые предоставляют людям необходимые материалы, в частности пленку, чтобы быстро закрыть выбитые окна от холода и влаги.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЭКСКЛЮЗИВ Видео с мест «прилетов» в Киеве! Разбитые дома, сгоревшие квартиры, погибшие!