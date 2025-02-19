Удар России по ЧАЭС: какая ситуация сейчас и сколько будет стоить восстановление арки "Укрытие"

Украина готовит пошаговый план восстановления арки "Укрытие" над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Правительство уже начало переговоры с международными партнерами, которые помогали возводить саркофаг. На поддержание в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС Кабмин направил более полутора миллиардов гривен. Изоляционное сооружение повреждено в результате попадания российского дрона с фугасной боевой частью 14 февраля. Но работы по ликвидации последствий очередного акта российского ядерного террора продолжаются до сих пор.

Об этом говорится в материале корреспондентка ТСН Наталья Ткачук.

"На высоте ста десяти метров над землей спасатели работают уже пятый день подряд. Почти четыре десятилетия прошло со дня аварии на ЧАЭС - и на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции снова ликвидируют последствия взрыва - на этот раз из-за попадания российского дрона", - отмечает Наталья Ткачук.

На крыше круглосуточно дежурят верхолазы ГСЧС. Открытого огня уже нет, но очаги тления потушить до сих пор не удается.

Работы на ЧАЭС

"Сама структура внешней арки состоит из теплоизолирующих материалов, которые в середине положены так называемую мембрану, мембрана эта ее состав - это синтетический каучук с какими-то примесями. Какие примеси - на сегодняшний день мы изучаем. Нужно заключение экспертов - чтобы они нам дали рекомендации по тушению этой мембраны", - говорит председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.

По замыслу, защитная арка должна была выдерживать экстремальные погодные условия и температуры. Однако, на то, что когда-то по ядерному объекту будет прямое попадание российского беспилотника, конструкторы явно не рассчитывали.

В результате дроновой атаки 14 февраля пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. «Укрытие», которое должно было защищать остатки реактора от утечки радиации, теперь имеет пробоину - диаметром примерно 6 метров. Площадь сквозных разрушений саркофага достигает 15 квадратных метров. Взрыв повредил часть конструкции, вентиляционные коммуникации, подъемники и другое оборудование.

"Сам объект строился за счет фонда донорского, в который делали взносы более 45 стран. И это более чем полтора миллиарда евро. Мы сейчас готовим такое совместное решение относительно того, как мы будем быстро возвращать конструкцию в тот режим работы, в котором она должна быть и ради которого строилась", - говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Возведение арки "Укрытие" над 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС продолжалось семь лет. Это крупнейшее в мире подвижное наземное сооружение. Вместе с оборудованием конструкция весит более 30 тысяч тонн. Укрытие должно было прослужить не менее 100 лет. Впрочем главная его функция - изоляция на теперь, говорят в Минприроды, фактически утрачена.

На поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС украинское правительство уже направило более полутора миллиардов гривен. Впрочем оценить все убытки эксперты смогут только по завершению работ по ликвидации последствий очередного акта российского ядерного террора.

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