Удар России по Украине новой ракетой: что говорят в США, Европе и Китае

Украина созывает срочное заседание с НАТО из-за удара РФ межконтинентальной баллистической ракетой. Провести его планируется 26 ноября на уровне послов. Тем временем мировые лидеры по-разному отреагировали на действия Кремля. Одни заявляют, что не перестанут помогать Украине. Другие — боятся нового и опасного витка войны, что может приобрести глобальные масштабы.

Реакции на удар "Орешником" собирала корреспондентка ТСН Оксана Ткаченко.

Что говорят в США об ударе

Об ударе экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой по Украине едва ли не первыми узнали Соединенные Штаты. Американское посольство в тот день обнародовало срочное предупреждение о повышенной угрозе удара и закрыло на день посольство, чем изрядно напугали остальных дипломатов и самих украинцев.

Уже позже Вашингтон сообщит - россияне сообщили об атаке незадолго до запуска через каналы уменьшения риска ядерных конфликтов. Американцы в свою очередь предупредили и Киев и других союзников. Несмотря на явную угрозу от Путина и в Белом доме, и в Пентагоне обещают, что это не повлияет на американскую поддержку Украины и оно продолжат усиливать нашу армию и на земле и в небе.

«Мы уже слышали подобную опасную, безрассудную риторику от президента Путина. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать поддерживать Украину. Украина, как вы знаете, успешно продолжает противостоять российской агрессии. Вчера мы предоставили еще один пакет помощи на сумму 275 миллионов долларов. Вы увидите, что в ближайшие недели и месяцы, оставшиеся до конца работы этой администрации, мы продолжим предоставлять новые пакеты помощи», - говорит пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Что говорят в Европе

Такой же позиции придерживаются и во Франции и Великобритании, ракетами чьего производства Украина на днях попали по командному пункту на Курщине. Дэвид Лемми и Жан-Ноэль Барро публикуют в газете совместную колонку, где в очередной раз возлагают ответственность за уничтожение глобальной архитектуры безопасности на Путина.

Польский премьер Дональд Туск, назвал применение межконтинентальной баллистической ракеты настоящим риском глобального конфликта. Немецкий канцлер - окрестил опасной эскалацией и подчеркивает важность соблюдать баланс между «благоразумием и четкой поддержкой Украины».

Китай и ООН - просят обе стороны проявлять сдержанность. Будапешт на востоке страны решил развернуть ПВО. Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз советует воспринимать слова Путина серьезно.

Что говорят аналитики

Часть западных аналитиков уверена — Путин действовал скорее от слабости, чем от силы. Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер в комментариях BBC рассказал, что кремлевский вождь регулярно ищет пути, как запугать Запад и помешать им помогать Украине.

При этом советует воспринимать шаги Москвы серьезно, однако не из страха. Британский аналитик с Четем ХАузу Кир Гайлс предостерегает – западные лидеры не должны танцевать под дудку Путина. Если эти угрозы сработают, говорит специалист, это поощрит Россию повторять их больше в будущем.

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