Удар СБУ: в РФ вспыхнула ключевая станция, формирующая сорт нефти Urals

Нефтестанция "Самара"

В Самарской области России ночью произошел пожар на линейно-производственно-диспетчерской станции «Самара», являющейся важным элементом нефтетранспортной инфраструктуры.

Как сообщили источники ТСН.ua в СБУ, удар нанесли беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Речь идет об объекте в населенном пункте Просвет, где производится смешивание различных типов нефти для формирования экспортного сорта Urals.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены пять резервуаров с сырой нефтью, каждый объемом около 20 тысяч кубометров. На месте возник масштабный пожар.

По словам собеседника в СБУ, поражение таких объектов оказывает прямое влияние на нефтяной экспорт России.

«Поражение таких узловых станций напрямую снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства. Нарушается баланс сырья, растут затраты на логистику и хранение, а также возникают риски срыва поставок», — сообщил источник.

По его словам, это также влияет на доходы России от продаж энергоресурсов, используемых для финансирования войны против Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия понесла по меньшей мере 2,3 млрд долларов потерь в нефтяном секторе только за март в результате украинских дальнобойных ударов. Украина продолжает эту кампанию и в апреле.