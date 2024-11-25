Удар "Шахеда" и гибель 14-летней Марийки: в Киеве разразился громкий скандал из-за состояния многоэтажки

Беспилотник влетел в окно детской, где за столом сидела 14-летняя школьница Маша Трояновская.

Сегодня ровно месяц с тех пор, как российский "Шахед" влетел в окно детской комнаты на 20 этаже многоэтажки в Киеве, где в результате попадания погиб ребенок. Ее семья, а также владельцы соседних квартир остались без дома.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Несколько помещений на верхних этажах многоэтажки выгорели в результате российской агрессии вечером 25 октября. Тогда в квартиру на 20-м попал вражеский «Шахед». Пламя охватило несколько этажей. А тушение пожара затянулось на долгие часы.

Беспилотник влетел в окно детской, где за столом сидела 14-летняя школьница Маша Трояновская. Детали трагедии рассказывает владелец соседней квартиры. На момент попадания он был дома.

"Там начали пожарные прибывать. Мы им помогали, шланги там раскатывать", - говорит он.

Пожарные гидранты не работали. Об этом, за кадром, ТСН рассказали полицейские. Впоследствии в официальном письме, информацию подтверждают следователи.

"После ликвидации пожара, работниками ГСЧС выявлен факт возможного нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, в связи с чем начато уголовное производство", - говорится в материале.

Объяснение следствия

Во время телефонного звонка ТСН спросила, почему так произошло, у главного инженера этого жилого комплекса. Ответ поражает: "Пусть Киевгорстрой достроит, доделает. Когда принимался дом, пожарка не работала совсем".

Киевгорстрой - это компания-застройщик, которая возводила комплекс и сдала его в эксплуатацию в 2016. Два здания - по 24 этажа.

"В жилых домах повышенной этажности устанавливается система внутреннего противопожарного водопровода, система противодымной защиты и автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре", - говорит эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков.

Так что из перечисленного Киевгорстрой все же встроил в этих двух небоскребах? ТСН поинтересовалась у специалистов Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Их предшественники - специалисты реформированной в 2021 году ГАСИ проверяли ЖК "Гарматная" перед вводом в эксплуатацию. Но почему-то именно эти чертежи и объяснения к ним не сохранились.

"Смонтировано не по проекту. Ни одного гидранта не было установлено", - говорит председатель ОСМД Вадим Гончаренко.

Поэтому последние четыре года ОСМД судится с Киевгорстроем. И в течение этого времени пытались обустраивать противопожарную систему за свой счет. До прилета российского «Шахеда» здесь успели установить сигнальные оповещения и запустили работу дымовых шахт.

Последствия удара

Это, рассказывает Алексей, спасло его с женой и котом от едкого дыма. Потому что попадания дрона на 20 этаже семья, обитающая двумя этажами выше, не слышала.

Сколько таких многоэтажек по всей стране, в которых ненадлежаще установлена или вообще отсутствует система пожарной безопасности — сказать не может никто. Это могли бы проверить инспекторы ГСЧС, но с самого начала полномасштабного вторжения наложен мораторий на проверки.

После октябрьской трагедии жители ЖК по улице Гармантной поняли, что не зря беспокоились вопросом пожарной безопасности. Но для полноценной работы противопожарной системы им оставалось встроить и запустить самое ценное: внутренний водопровод. Деньги на это планировали отсудить у застройщика. Но дело, которое тянется годами, вернулось в суд первой инстанции.

Сколько это будет стоить – ТСН спросила у директора компании, которая устанавливает противопожарные системы. Подобная оба 24-этажных дома владельцам квартир может стоить от одного до пяти миллионов гривен.

Напомним, в конце октября в Киеве российский дрон атаковал 25-этажный жилой дом. "Шахед" залетел прямиком в комнату, где на тот момент находилась 14-летняя школьница Маша Трояновская. Ребенок погиб. Пострадали шесть человек. Одного человека госпитализировали.

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