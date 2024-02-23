Удар "Шахеда" по многоэтажке в Днепре: что известно о пострадавших

В разрушенном российским беспилотником многоэтажном доме до сих пор не нашли одну жительницу, которая жила на 8-м этаже.
Российский "Шахед" попал в обычную девятиэтажку в спальном районе Днепра, где нет никаких военных объектов. Квартиры на верхних этажах обрушились. Семерых раненых доставили в больницу, две женщины до сих пор там — у них рваные раны и переломы. Еще двоих жителей — 96-летнего мужчину и 58-летнюю женщину — целый день искали под завалами, в конце концов около 16:30 нашли только тело мужчины.
Об ужасных последствиях попадания "Шахеда" в многоэтажный дом говорится в сюжете ТСН.
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку около двух часов ночи. Большинство жителей спали. И проснулись уже от взрыва.
“Я еще не спала, слышала, как дрон пролетел, а потом был взрыв. Нет воды, нет света, газа. Знаю, что практически всех нашли, одну женщину не могут найти”, — рассказывала одна из жительниц.
"Очень страшно было, очень страшно, такое ощущение, что у тебя ад в доме творится", — призналась другая.
Спасатели с ночи разбирают завалы. Заливают водой остатки пожара. Снимают краном тяжелые плиты.
Где-то под плитами может быть женщина, которая жила в квартире на 8-м этаже, мама Евгении. Дочь с трех ночи ждет новостей от спасателей.
“Она жила сама, отдыхала, я так понимаю. Ночью мне позвонили по телефону и сказали, что "прилет" был. Пока не разберут до потолка следующей квартиры, я буду здесь”, — говорит дочь.
Ночью в больницу привезли семерых раненых. Пятерым оказали помощь и отпустили домой. Две женщины под наблюдением медиков с рваными ранами и переломами. Угрозы жизни нет, говорят врачи.
"Они поступили с травмами средней степени тяжести. Одна переведена в легкую степень, она настаивает, чтобы идти домой. Вторая - тоже с рваными ранами, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей предплечья”, — рассказали в больнице.
Три квартиры разрушены полностью, две сильно повреждены. Жителей в поврежденные подъезды не пускают.
Житель дома Николай с семьей проживает на 4 этаже. Говорит, его квартира более-менее целая, а вот машине досталось. Впрочем, говорит, главное, что сами уцелели.
“Услышали взрыв, быстро собрались, ребенка схватили и выбежали во двор. В квартиру не пускают, не знаем, что там. Ждем разрешения”, – рассказал он.
Когда закончат разбирать завалы, комиссия будет оценивать состояние поврежденных подъездов. По предварительной оценке специалистов, из двух поврежденных подъездов, вероятнее всего, придется полностью отселить людей.
Напомним, в Днепре жители поврежденной российским дроном многоэтажки рассказали о пережитой ночной атаке. Люди услышали взрыв и увидели зарево, в этот момент одну из женщин просто выбросило из постели.
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