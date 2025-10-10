Удар "Шахеда" по многоэтажке в Киеве: очевидцы рассказали о страшной ночи

Последствия удара по Киеву / © Associated Press

Во время массированной атаки на Киев сегодня россияне попали в многоэтажку на столичном Печерске. В эпицентре попадания «Шахеда» полностью выгорели квартиры на шести этажах. К счастью никто не погиб, но есть пострадавшие.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Выбитые окна, выгоревшие дотла квартиры и разрушенный фасад. Сегодня ночью в многоэтажку на столичном Печерске попал российский «Шахед».

Киевлянин Кирилл смотрит на балкон своей квартиры с улицы. Оценивает повреждения. Рассказывает, все произошло около двух ночи. Сначала услышал громкий звук беспилотника, а затем взрыв. Дом мгновенно занялся. Выйти самостоятельно из квартиры мужчина с семьей не смог, взрывной волной заблокировало двери. К тому же все было в дыму, рассказывает он.

Уже через 10 минут, рассказывает Кирилл, на месте были все коммунальные службы. Жителей дома спасатели эвакуировали, в частности, с помощью автоматизированной пожарной лестницы.

Всего было эвакуировано 20 человек. 10 из них в результате взрыва получили ранения. 5 жителей дома доставили в больницу.

Сейчас коммунальщики помогают жителям многоэтажки расчищать обломки и убирать мусор.

Рядом с пострадавшим домом развернули палатку, где жители фиксируют разрушения и повреждения чтобы в будущем получить денежную компенсацию.

Елена демонстрирует ТСН фотографии своей поврежденной квартиры. Взрывной волной у нее выбило окна. Сама женщина не пострадала ведь спала в другой комнате окна которой выходят во двор. Она уже зафиксировала повреждения и написала заявление на возмещение. Когда жителям восстановят жилье пока неизвестно, говорит Елена.

Взрывной волной выбило стекла и в зданиях через улицу напротив. Здесь также работают коммунальщики.

На первом этаже этого дома находится продуктовый магазин. В нем нет окон, но даже при таких условиях здесь продолжают обслуживать людей.

Сейчас жителям раздают пленку, чтобы забить ею выбитые стекла. Также прямо под домом развернули небольшой пункт несокрушимости, где можно выпить горячий чай и перекусить.