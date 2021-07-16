Ударил домкратом по голове: в Днепре на водителя легковушки напал неизвестный (видео)

Мужчину госпитализировали в больницу с травмой головы.

В Днепре в центре города неизвестный напал на водителя легковушки. Он ударил его через боковое стекло автомобиля, после чего скрылся с места инцидента.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Днепровского отдела полиции.

Так, инцидент произошел около 17:20 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Шмидта. Там неизвестный мужчина ударил водителя Chevrolet, после чего скрылся с места инцидента на автомобиле.

Видео нападения впоследствии попало в Сеть. На ролике видно, как человек в шортах и футболке подбегает к легковушке, наносит удар водителю через боковое стекло, после чего убегает в обратном направлении.

Местная пресса пишет, что инцидент произошел в результате конфликта, разгоревшегося между двумя водителями. Один из них ударил другого предметом, похожим на домкрат. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

"Предварительная правовая квалификация: ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и его местонахождение", — сообщили ТСН.ua в пресс-службе Днепровского отдела полиции.

Напомним, что в Яготине Киевской области 41-летний водитель Opel Ascona сбил 62-летнюю женщину и врезался в заправку. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.

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