Ударил ногой бампер: в Харькове посреди улицы подрались водитель и пешеход

Ударил ногой бампер: в Харькове посреди улицы подрались водитель и пешеход

Конфликт начался с того, что водитель не пропустил пешеходов.

В Харькове прямо посреди дороги водитель подрался с пешеходом. Очевидцы сняли инцидент.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 25 ноября.

Говорят, что автомобилист не пропустил людей на переходе, а шедший в тот момент по зебре мужчина ударил ногой его бампер. Водителя это разозлило и после словесной перепалки в ход пошли кулаки.

Новости Харькова: прямо посреди дороги подрались водитель с пешеходом

Напомним, что в Польше женщина и мужчина подрались из-за права управлять автомобилем, находясь вдвоем в нетрезвом состоянии. В организме 33-летней женщины обнаружили более 2,9 промилле алкоголя. Также у нее было прав. Ее 42-летний спутник оказался еще пьянее. Драгер показал у него более 3,6 промилле алкоголя.

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